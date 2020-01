Prédire les gagnants des Grammy Awards Hip-Hop et R&B 2020

La plus grande soirée de la musique approche à grands pas et avec l’annonce des nominés aux Grammy Awards, un débat animé entoure les albums ou les chansons qui méritent le plus d’être reconnus. 2019 a été chargé de chansons et d’albums inoubliables qui nous ont transportés de nos voitures, de nos tapis roulants et de nos salons au studio. Ces chansons étaient la bande originale de nos vies depuis un an. De nouveaux artistes ont fait irruption sur la scène et ont attiré notre attention tandis que des vétérans rusés ont de nouveau prouvé pourquoi ils restaient sur le piédestal de la musique. Cela dit, nous allons essayer de prévoir les gagnants dans les catégories Hip-Hop et R&B.

Faites-nous part de vos prévisions dans les commentaires.

Meilleure performance de rap

Pour des performances de rap. Singles ou pistes uniquement.

DOWN BAD

Dreamville avec J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy

RACKS AU MILIEU

Nipsey Hussle avec Roddy Ricch et Hit-Boy

INFLUENCE

Offset avec Cardi B

Qui devrait gagner: Suge – DaBaby

“Suge” est le single révolutionnaire qui a propulsé DaBaby dans le courant dominant de la musique. La chanson apparaît sur son premier album bien reçu Baby on Baby. Le titre fait évidemment référence à l’infâme directeur musical Suge Knight – une proclamation de l’intention de l’artiste de dépasser de force le hip-hop, ce pour quoi Knight est devenu légendaire. La personnalité exubérante et la confiance effrontée de DaBaby transparaissent sur ce disque. Pour s’associer à sa voix convaincante, DaBaby présente également une calligraphie rusée avec des publicités créatives mettant la cerise sur le gâteau proverbial. Le record a été propulsé partout au rythme d’une place de numéro un au sommet des charts Hip-Hop AirPlay de Billboard.

Qui va gagner: Enfant du milieu – J Cole

Il est tout aussi méritant en soi Middle Child est J Cole exécutant sur les fondamentaux qui ont construit son personnage de rap. Cole utilise un certain nombre d’analogies efficaces pour explorer sa place dans l’industrie de la musique en tant qu’ambassadeur de cette époque dont la grandeur transcende celle de nombreux «pairs».

Carmen Mandato / .

Meilleure performance rap / chantée

Pour une performance solo ou collaborative contenant à la fois des éléments de mélodies R&B et Rap.

BALLIN

Moutarde avec Roddy RicchPLUS HAUTE

DJ Khaled avec Nipsey Hussle et John LegendDRIP TOO HARD

Lil Baby & GunnaPANINI

Lil Nas X

LONDRES

Jeune voyou avec J. Cole et Travis Scott

Qui devrait gagner: Ballin – Moutarde avec Roddy Ricch

«J’ai mis les nouveaux forgis sur la Jeep!» Nous nous sommes retrouvés à chanter de façon incontrôlable le crochet de l’hymne de bien-être «Ballin» toute l’année. La piste contagieuse produite par DJ Mustard résonnait partout dans les radios, les haut-parleurs de l’arène et les systèmes de voiture. Vous ne pouviez pas échapper à son éclat en 2019. La chanson raconte l’histoire de Rags to Riches de l’artiste vedette, Roddy Ricch et son ascension vers le succès. Le come-up, l’un des principaux motifs du hip-hop. Il est sorti en single du troisième album studio de Mustard Perfect Ten. La moutarde fournit l’instrument idéal à Roddy pour raconter son mal à triompher de la fable. Le mariage de la voix unique de Roddy et du rythme rock de Mustard est une pure alchimie.

Qui va gagner: Supérieur – DJ Khaled avec Nipsey Hussle et John Legend.

Difficile d’imaginer un scénario où la figure légendaire déchue Nipsey Hussle part sans un moment de triomphe. La crème du «Père d’Asad» de Khaled, supérieur, enflamme votre âme et votre esprit en combinant le message de Nispey avec la voix raffinée et fluide de John Legend. Ce sera certainement un moment lourd, réfléchissant et déchirant aux récompenses.

Vivien Killilea / .

Meilleure chanson rap

Un prix d’auteur-compositeur. Une chanson est éligible si elle a été publiée pour la première fois ou si elle a d’abord été mise en avant au cours de l’année d’admissibilité. (Les noms des artistes apparaissent entre parenthèses.) Singles ou pistes uniquement.

MAUVAISE IDÉE

Chancelor Bennett, Cordae Dunston, Uforo Ebong & Daniel Hackett, auteurs-compositeurs (YBN Cordae avec Chance The Rapper) GOLD ROSES

Noel Cadastre, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Khristopher Riddick-Tynes, William Leonard Roberts II, Joshua Quinton Scruggs, Leon Thomas III & Ozan Yildirim, auteurs-compositeurs (Rick Ross avec Drake)

RACKS AU MILIEU

Ermias Asghedom, Dustin James Corbett, Greg Allen Davis, Chauncey Hollis, Jr. & Rodrick Moore, auteurs-compositeurs (Nipsey Hussle avec Roddy Ricch & Hit-Boy) SUGE

DaBaby, Jetsonmade & Pooh Beatz, auteurs-compositeurs (DaBaby)BEAUCOUP

Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White, auteurs-compositeurs (21 Savage avec J. Cole)

Qui devrait gagner: Beaucoup – 21 Savage avec J Cole

Qui va gagner: Beaucoup – 21 Savage avec J Cole

C’est peut-être le plus gros pas de tête de la soirée. Le chef-d’œuvre rythmique d’un beat avec un échantillon incroyable de “I Love You” par East of Underground qui échantillonne également “I Love You for All Seasons”, interprété par The Fuzz est une chose de pure dextérité. Sur la piste, J. Cole délivre des bars critiques abordant les doutes de l’inauthenticité de l’industrie musicale et affirme sa place dans le hip-hop, tandis que 21 Savage relate ses essais sur le chemin du sommet. La juxtaposition des régimes adjacents du rap se fond parfaitement dans une chanson qui vous donne envie de faire la fête autant que vous le souhaitez.

Moses Robinson / .

Meilleur album de rap

Pour les albums contenant au moins 51% de temps de lecture de nouveaux enregistrements de rap.

REVENGE OF THE DREAMERS III

Ville de rève

CHAMPIONNATS

Meek Mill

JE SUIS> J’ÉTAIS

21 Sauvage

IGOR

Tyler le créateur

LE GARÇON PERDU

YBN Cordae

Qui devrait gagner: IGOR – Tyler le Créateur

Beaucoup, y compris moi-même, étaient livides lorsque les nominations ont été publiées et IGOR n’était pas inclus dans la catégorie Album de l’année. C’était de loin le corpus de travaux le plus complet que j’ai entendu cette année. Pourtant, dans les limites de cette désignation, face à des joueurs comme Championship, cela me fait mal de dire que Tyler perdra de ce qui pourrait être son deuxième album de rap de l’année. Flower Boy était également incroyable. Mais Tyler est prévu pour un Grammy, alors cherchez l’académie pour peut-être le récompenser l’année prochaine.

Qui va gagner: Championnats – Meek Mill

Bien que les championnats n’aient pas la cohérence de Je suis> J’étais, la livraison sonore d’IGOR ou l’approche profondément introspective de Lost Boys, pour un album de rap, ses sommets sont incroyablement élevés et le sujet est profondément, frivole et divertissant. Les paroles de Meek sur des morceaux comme “Oodles and Noodles” ou “Respect the Game” atteignent votre âme, saisissant votre cœur avec l’histoire de ses tribulations enveloppées dans le contexte des complexités socio-économiques de l’Amérique urbaine. C’est une thèse de résurrection continue à travers les yeux d’un rêveur. En fin de compte, la combinaison de la gamme musicale, du contenu lyrique et de la narration percutante distingue les Championnats comme un album de rap. Bien qu’IGOR soit peut-être le corpus d’œuvres le plus complet et le plus impressionnant de la liste des nominés, il est également mal interprété et devrait être considéré pour l’album de l’année. À mon avis, compte tenu de la désignation de rap, les championnats prennent la couronne cette année par une mince marge.

Nicholas Hunt / .

Meilleure performance R&B

Pour de nouveaux enregistrements vocaux ou instrumentaux de R&B.

AIME ENCORE UNE FOIS

Daniel Caesar & Brandy

POURRAIT ÊTRE

SA. Avec Bryson Tiller

EXACTEMENT COMMENT JE ME SENS

Lizzo avec Gucci Mane

ROLL SOME MO

Lucky Daye

VIENS À LA MAISON

Anderson .Paak avec André 3000

Qui devrait gagner: Love Again – Daniel Caesar avec Brandy

Qui va gagner: Love Again – Daniel Caesar avec Brandy

Indéniablement méritant bien que par une mince marge – Love Again est le bon choix. “Love Again” est un duo présenté dans Case Study 01, le deuxième album studio de Daniel Caesar. Le morceau associe la voix à couper le souffle de Brandy à la soul émouvante et puissante de César. La butée des styles variés des chanteurs contribue à donner à la chanson une affliction musicale agréable. L’impressionnante performance de Brandy et Caesar associe la jeunesse crue de César à l’expérience et au poli de Brady. Bien que Caesar fasse la une des journaux ici, la pièce est un excellent rappel de l’incroyable héritage R&B de Brandy.

Emma McIntyre / .

Meilleure performance R&B traditionnelle

Pour de nouveaux enregistrements vocaux ou instrumentaux de R&B traditionnel.

TEMPS AUJOURD’HUI

BJ The Chicago Kid

AMOUR STABLE

India.Arie

JÉRÔME

Lizzo

JEUX RÉELS

Lucky Daye

CONSTRUIT POUR L’AMOUR

PJ Morton avec Jazmine Sullivan

Qui devrait gagner: Temps Aujourd’hui – BJ The Chicago Kid

D’une certaine manière, BJ est toujours sous-estimé, sans se laisser décourager par cela, le chanteur continue de produire des chansons exceptionnelles comme «Time Today». un faiseur d’amour. Le diacre rétablit à lui seul notre foi dans le R&B avec sa maîtrise de l’âme. Sans oublier la production quasi parfaite qui fournit une surface lisse pour la voix de BJ. Pourtant, est-ce un vœu pieux pour lui de gagner? Cela ira-t-il inévitablement à Lizzo, ou BJ a-t-il une réelle chance?

Qui va gagner: Jérôme – Lizzo

Lizzo ramène à la maison plusieurs Grammys en enfer ou en crue. L’académie récompensera l ‘«artiste de l’année», plus de facteurs en jeu ici que simplement sa musique (alors que cette chanson est fantastique et mérite).

Emma McIntyre / .

Meilleure chanson R&B

Un prix d’auteur-compositeur. Une chanson est éligible si elle a été publiée pour la première fois ou si elle a d’abord été mise en avant au cours de l’année d’admissibilité. (Les noms des artistes apparaissent entre parenthèses.) Singles ou pistes uniquement.

POURRAIT ÊTRE

Dernst Emile II, David «Swagg R’Celious» Harris, H.E.R. & Hue «Soundzfire» Strother, auteurs-compositeurs (H.E.R. avec Bryson Tiller)

REGARDE MOI MAINTENANT

Emily King & Jeremy Most, auteurs-compositeurs (Emily King)

PAS D’ORIENTATION

Chris Brown, Tyler James Bryant, Nija Charles, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Michee Patrick Lebrun, Joshua Huizar, Noah Shebib & Teddy Walton, auteurs-compositeurs (Chris Brown avec Drake)

ROLL SOME MO

David Brown, Dernst Emile II & Peter Lee Johnson, auteurs-compositeurs (Lucky Daye)

DIS COMME ÇA

PJ Morton, auteur-compositeur (PJ Morton avec JoJo)

Qui devrait gagner: Roll Some Mo – Lucky Daye

Qui va gagner: No Guidance – Chris Brown avec Drake

La meilleure chanson sur le meilleur R&B est ce que j’irais avec mais Chris Brown et Drake ne seront pas refusés ici. Une fois censément au cou de l’autre au-dessus de Rihanna, Chris Brown et Drake ont depuis réparé toutes les querelles et se sont joints pour nous donner la meilleure chanson R&B de l’année. La collaboration est vraiment envoûtante et fascine tous ceux qui tombent sous ses vagues. Bien que le chanteur ne soit pas tout à fait Chris Brown, Drake offre néanmoins une formidable performance en corde raide quelque part entre le rappeur et le chanteur. Les deux artistes s’associent, avec les producteurs J-Louis, Vinylz, Teddy Walton et 40, pour donner une composition addictive.

Kevin Winter / .

Meilleur album urbain contemporain

Pour les albums contenant au moins 51% de temps de lecture de pistes vocales contemporaines nouvellement enregistrées dérivées du R&B.

APOLLO XXI

Steve Lacy

CUZ JE VOUS AIME (DELUXE)

Lizzo

SURCHARGE

Géorgie Anne Muldrow

SATURNE

NAO ÊTRE HUMAIN EN PUBLIC

Jessie Reyez

Qui devrait gagner: Parce que je t’aime – Lizzo

Qui va gagner: Parce que je t’aime – Lizzo

C’est l’année de Lizzo. Clair et simple. Surmontant le caractère profondément compétitif de cette catégorie et questionnant légitimement son placement, voici les acrobaties vocales que Lizzo livre sur Cuz I Love You. Sa voix colossale, parfois théâtrale, saisit et tord votre oreille dès le début – passant votre tête sur chaque coup de piano et vos paroles pour ramener à la maison le thème de l’amour perdu de la chanson. La partition sonne comme la situation difficile du méchant d’un film d’animation au cœur brisé qui complote sa vengeance de la manière la plus dramatique imaginable. Les grandes pistes et les notes vous attrapent par les épaules, vous balançant d’un côté à l’autre au rythme. La gamme et la polyvalence permettent à l’étoile de Lizzo de monter.

Meilleur album R&B

Pour les albums contenant au moins 51% de temps de lecture de nouveaux enregistrements R&B.

1123

BJ The Chicago Kid

PEINT

Lucky Daye

ELLA MAI

Ella Mai

PAUL

PJ Morton

VENTURA

Anderson .Paak

Qui devrait gagner: Peint – Lucky Daye

Peut-être le choix le plus difficile de tous. Meilleur album R&B. Dans les deux sens, je suis allé avant de défendre un vainqueur. Vous pourriez très bien vous installer sur Ella Mai et son smash commercial, album éponyme. Ou BJ le Chicago Kid avec ses numéros émouvants et touchants fixés sur de merveilleuses instrumentales en 1123. Même la densité d’Anderson. AVENTURE de Paak. Lorsque la poussière s’estompe, le gagnant doit et sera peint. Le premier album de Lucky Daye, dirigé par le single “Roll Some Mo” est le corps complet le plus exemplaire qui offre également des moments de brillance.

Qui va gagner: Ventura – Anderson. Paak

Anderson a payé sa cotisation, étant rejeté pour d’autres nominations et récompenses qu’il méritait probablement. C’est son heure.

Bennett Raglin / .

Avec un champ qui s’empile la nuit est sûr de produire des charges de drame car les noms sont appelés et les rêves sont brisés ou réalisés. Pour aller de pair avec le suspense, nous devons faire de belles performances de la part de Tyler the Creator, Lizzo et Roddy Rich pour n’en nommer que quelques-uns.

Date de la cérémonie: 26 janvier 2020, 20h00 HNE

.