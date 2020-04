Premier aperçu de ce qui arrive à Netflix Canada: mai 2020

Avril a été un autre bon mois pour Netflix Canada, mais déjà mai s’annonce comme un excellent mois pour les abonnés canadiens. Nous suivons tous les nouveaux titres venir à la bibliothèque alors jetons un premier coup d’œil à ce qui arrivera à Netflix Canada en mai 2020.

Ci-dessous n’est pas la liste complète de tous les titres à venir à Netflix Canada dans Mai 2020. Nous apprendrons beaucoup plus à mesure que le mois se rapproche et tout au long du mois de mai lui-même, alors assurez-vous de revenir régulièrement pour en savoir plus.

N = Netflix Original

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 1er mai 2020:

Une nuit au Roxbury (1998)

Toute la journée et toute la nuit (2020) N

Presque heureux: saison 1 N

À peine mortel (2015)

Oiseau sur un fil (1990)

Dante’s Peak (2017)

Deadpool 2 (2018)

Cinquante nuances libérées (2018)

Entrez (2019) N

Hollywood: série limitée N

Into the Night: Saison 1 N

Masha et l’ours: saison 4

Medici: Saison 3 N

Mme Serial Killer (2020) N

N’arrêtez jamais de rêver: la vie et l’héritage de Shimon Peres (2020) N

La lumière froide du jour (2012)

La moitié (2020) N

La sœur des pantalons de voyage 2 (2008)

True and the Rainbow Kingdom: Saison 2

True: Happy Hearts Day (2019)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 4 mai 2020:

Luccas Neto Em: Acampamento De Férias 2 (2020)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 5 mai 2020:

Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 7 mai 2020:

Iron Man 3 (2013)

Scissor Seven: Saison 2 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 8 mai 2020:

Dead to Me: Saison 2 N

Restaurants on the Edge: Saison 2 N

The Eddy: Saison 1 N

The Hollow: Saison 2 N

Valeria: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 11 mai 2020:

Bon voyage: aventures psychédéliques (2020) N

Trial by Media: Saison 1 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 12 mai 2020:

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. la Révérande (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 13 mai 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 14 mai 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 15 mai 2020:

Chichipatos: Saison 1 N

She-Ra et les princesses du pouvoir: saison 5 N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 17 mai 2020:

Pacific Rim: Uprising (2018)

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 19 mai 2020:

Patton Oswalt: J’aime tout (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 23 mai 2020:

Épeler le rêve (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 26 mai 2020:

Hannah Gadsby: Douglas (2020) N

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 28 mai 2020:

Ce qui arrivera à Netflix Canada le 29 mai 2020:

Qu’attendez-vous pour regarder le plus sur Netflix Canada en mai 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!