Premier aperçu de ce qui arrive à Netflix UK: mai 2020

Si vous vous êtes déjà frayé un chemin à travers la plupart de Netflix pendant le verrouillage, ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup plus sur le chemin. Voici votre premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix UK en mai 2020.

La liste ci-dessous n’est pas la liste complète des titres disponibles sur Netflix UK. Dans la perspective et tout au long du mois de mai, nous continuerons à en apprendre davantage sur tous les nouveaux titres passionnants qui arriveront bientôt.

N = Netflix Original

À venir sur Netflix UK le 1er mai 2020:

Toute la journée et toute la nuit (2020) N – Drame – Un jeune homme doit accepter les répercussions de ses actes après avoir commis un homicide.

Almost Happy: Saison 1 N – Comédie espagnole – L’animateur de radio Sebastian essaie de se frayer un chemin dans le monde alors qu’il traite du fait qu’il est toujours amoureux de son ex-femme.

Entrez (2019) N – Thriller français – À leur retour de vacances, Paul et sa famille découvrent que leur maison a été occupée par des squatters.

Hollywood: Série limitée N – Drame d’époque – Dans l’âge d’or d’Hollywood, un groupe de jeunes acteurs et cinéastes en herbe tentent de faire grand.

Into the Night: Saison 1 N – Belgium Thriller – Alors que le soleil commence à tuer tout sur son passage, un avion plein de passagers tente de voler vers l’ouest dans la sécurité de l’obscurité pour échapper à son pouvoir destructeur.

Medici: Saison 3 N – Drame historique – Florence du XVe siècle à la Renaissance, Cosimo de Medici devient le chef de famille après la mort inattendue de son père, Giovanni.

Mme Serial Killer (2020) N – Thriller indien – Pour libérer son époux tueur en série de la prison, une femme adorée commet un meurtre contrefait dans l’espoir de prouver son innocence.

N’arrêtez jamais de rêver: la vie et l’héritage de Shimon Peres (2020) N – Un regard détaillé sur la vie du lauréat du prix Nobel de la paix, Shimon Peres, l’ancien Premier ministre d’Israël.

La moitié (2020) N – Romance pour adolescents – Ellie Chu est embauchée par un jock pour écrire une lettre d’amour pour la fille la plus populaire de l’école, Aster. Le travail d’Ellie devient un peu plus compliqué quand elle tombe amoureuse d’Aster aussi.

À venir sur Netflix UK le 3 mai 2020:

Luccas Neto Em: Acampamento De Férias 2 (2020) – Comédie brésilienne – Luccas et son groupe d’amis reviennent s’amuser au camp d’été.

À venir sur Netflix UK le 5 mai 2020:

Jerry Seinfeld: 23 heures pour tuer (2020) N – Stand Up comedy spécial

À venir sur Netflix UK le 7 mai 2020:

Scissor Seven: Saison 2 N – Série Anime – Un samouraï brandissant des ciseaux cherche à retrouver ses souvenirs.

À venir sur Netflix UK le 8 mai 2020:

Dead to Me: Saison 2 N – Comédie dramatique – Une étroite amitié se forme entre la veuve à blessure serrée Jen Harding et l’esprit libre Judy Hale qui recèle un sombre secret.

Restaurants on the Edge: Saison 2 N – Téléréalité – Des experts de la gastronomie et de la restauration parcourent le monde pour faire revivre les restaurants défaillants.

The Eddy: Saison 1 N – Drame musical – Un propriétaire de club français s’occupe du chaos quotidien de gérer une salle de musique live au cœur de Paris.

The Hollow: Saison 2 N – Drame animé – Se réveillant dans un monde étrange et dangereux, trois adolescents étrangers doivent travailler ensemble pour survivre et rentrer chez eux.

Valeria: Saison 1 N – Drame espagnol – Après avoir atteint une impasse dans son mariage et sa carrière, Valeria trouve du réconfort chez ses amis.

À venir sur Netflix UK le 9 mai 2020:

Rogue Warfare (2019) – Action thriller – Un groupe des meilleurs militaires des États-Unis, de Russie, du Royaume-Uni, de Chine et de France unissent leurs forces pour combattre un réseau terroriste clandestin.

Ce qui arrive sur Netflix UK le 11 mai 2020:

Bon voyage: aventures psychédéliques (2020) N – Documentaire – Des célébrités partagent des histoires hilarantes et époustouflantes via des animations et des reconstitutions.

Trial by Media: Saison 1 N – Crocus docuseries – L’influence des médias est explorée dans certains des procès les plus spectaculaires et les plus médiatisés de tous les temps.

À venir sur Netflix UK le 12 mai 2020:

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. la Révérande (2020) N – Spécial interactif – Kimmy se retrouve face à face avec le révérend dans une confrontation climatique choquante décidée par vous.

À venir sur Netflix UK le 13 mai 2020:

La mauvaise missy (2020) N – Comédie – Après avoir rencontré la femme de ses rêves, Tim l’invite à la retraite d’entreprise de son entreprise, pour se rendre compte qu’il a envoyé l’invitation à la mauvaise personne.

À venir sur Netflix UK le 14 mai 2020:

Schitt’s Creek: Saison 6 – Comédie – Lorsque le riche magnat de la vidéothèque Johnny Rose et sa famille se retrouvent soudain brisés, ils sont obligés de quitter leur vie pour se faire dorloter et se regrouper à Schitt’s Creek.

À venir sur Netflix UK le 15 mai 2020:

Chichipatos: Saison 1 N – Série de comédie espagnole

She-Ra et les princesses du pouvoir: saison 5 N – Animation pour enfants – La princesse Adora mène une rébellion contre le souverain tyrannique Hardok.

Ce qui arrive sur Netflix UK le 19 mai 2020:

Patton Oswalt: J’aime tout (2020) N – Stand Up comedy spécial

À venir sur Netflix UK le 23 mai 2020:

Épeler le rêve (2020) N – Documentaire – Un regard en profondeur sur le phénomène des étudiants indiens américains qui dominent l’orthographe depuis 1999.

À venir sur Netflix UK le 29 mai 2020:

Space Force: Saison 1 N – Comédie satirique – Avec Steve Carrell, Space Force explore la sixième branche des services armés et leur devoir envers l’Amérique dans la dernière frontière.

Qu’attendez-vous pour regarder sur Netflix UK en mai 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!