Premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en avril 2020

Bienvenue à votre tout premier aperçu de ce qui est prévu pour Netflix aux États-Unis tout au long du mois d’avril 2020. Ce sera notre grand article en cours où nous couvrirons tout ce qui devrait arriver sur Netflix en avril.

Avril 2020 va être un mois étrange et nous pensons que Netflix pourrait rendre quelques versions supplémentaires disponibles compte tenu de la situation mondiale actuelle entourant le coronavirus. Au-delà de cela, nous avons obtenu d’énormes retours de titres, y compris la quatrième partie très attendue de Money Heist.

Vous pouvez trouver une liste étendue des originaux de Netflix à venir en avril 2020 ici et malheureusement, ceux des États-Unis n’obtiendront pas le dernier lot de titres Studio Ghibli le 1er avril.

Veuillez noter: Tout d’abord, ce n’est pas la liste complète de ce qui arrivera à Netflix en avril, juste un premier aperçu avancé. Nous attendons une liste complète au cours des deux prochaines semaines. Deuxièmement, toutes les dates de sortie sont susceptibles de changer.

Épisodes hebdomadaires à venir en avril 2020Patriot Act avec Hasan Minhaj (Volume 6) N – Nouveaux épisodes dimanche (en supposant que les enregistrements en direct se poursuivent étant donné le coronavirus) Avril Dates à déterminerGhost in the Shell: SAC_2045 (Saison 1) N – Série d’anime basée sur la franchise d’anime classique.Venir sur Netflix le 1er avril

Communauté (6 saisons) – Les six saisons de la sitcom NBC / Sony arrivent sur Netflix le 1er avril.Comment réparer un scandale de drogue (série limitée) N – Docuseries regardant un scandale de drogue qui a saisi les États-Unis.Man Like Mobeen (Saison 3) – Série de comédie britannique.Pokémon la série: Soleil et lune (saison 3) – Plus d’aventures avec Ash et Pikachu dans la série Pokémon Soleil et Lune.Sunderland ‘Til I Die (Saison 2) N – Docuseries couvrant une nouvelle saison dans l’équipe de football britannique.Tad l’explorateur perdu et le secret du roi Midas – Film d’animation pour enfants sur un aspirant explorateur s’efforçant de sauver l’amour de sa vie et de percer les secrets d’or derrière le papyrus Midas.Le petit vampire (2017) – Aventure animée pour enfants sur un jeune vampire essayant de rester en vie avec un chasseur de vampires en ville.Le Club des joueurs (1998) – Ice Cube écrit et réalise ce classique de la fin des années 90 avec Jamie Foxx.Le colocataire (2011) – Thriller où un étudiant de première année au collège devient la victime d’une fille qui est obsédée par elle.Le réseau social (2010) – Film multi-oscarisé de David Fincher documentant la montée en puissance de Mark Zuckerberg.Venir sur Netflix le 3 avrilCafé et Kareem (2020) N – Ed Helms, Betty Gilpin, King Bach et David Alan Grier sont les vedettes de cette comédie sur un policier de Detroit qui fait équipe avec le jeune fils de sa petite amie pour lutter ensemble contre un complot.Casse d’argent (partie 4) N – Le phénomène espagnol revient pour sa quatrième partie.Documentaire Money Heist sans titre N – Regarder l’impact de l’émission à succès à travers le monde.Venir à Netflix le 9 avrilThe Circle France (Saison 1) N – Première variante régionale de The Circle, arrivée sur Netflix le 10 avrilBrews Brothers (Saison 1) N – Nouvelle série de comédie avec Alan Aisenberg, Mike Castle et Carmen Flood à propos de deux frères brassant de la bière ensemble.Le Main Event (2020) N – Premier film de la WWE sur un jeune lutteur en herbe qui cherche à devenir la prochaine grande superstar.Tigertail (2020) N – Alan Yang écrit et réalise ce drame perspicace qui raconte une histoire multi-générationnelle d’une famille des années 1950 à nos jours.Venir à Netflix le 15 avrilLes fichiers Innocence (série limitée) N – Série documentaire sur le vrai crime, arrivée sur Netflix le 17 avrilRising High (2020) N – Film satire allemandDe la Terre et du Sang / La Terre Et Le Sang (2020) N – Drame policier françaisSergio (2020) N – Wagner Moura en vedette dans ce biopic du biopic des Nations Unies de Sérgio Vieira de Mello.Venir sur Netflix le 20 avrilCuit au Cannabis (Saison 1) N – Nouvelle série de cuisine qui inclut l’herbe comme ingrédient. À ne pas confondre avec le désormais disparu Cooking on High qui est arrivé en 2018.The Midnight Gospel (Saison 1) N – Nouvelle série animée (et trippante) du créateur d’Adventure Time pour adultes.

Tant de mondes à voir, des gens à rencontrer et de l’argent à gagner. The Midnight Gospel arrive à @netflix le 20 avril. Pic.twitter.com/1Uk5FbeqzG

– The Midnight Gospel (@MidnightGospel) 16 mars 2020

Arrivée sur Netflix le 22 avril

Cirque des livres (2020) N – Documentaire sur un magasin de porno gay produit par Ryan Murphy.Les Willoughbys (2020) N – Première grande image animée de l’année de Netflix mettant en vedette les voix de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Terry Crews, Will Forte et Martin Short.Venir à Netflix le 23 avrilLa maison des fleurs (saison 4) N – La dernière saison de la série espagnole, arrivée sur Netflix le 24 avril

Après la vie (saison 2) N – La comédie de Ricky Gervais revient pour une autre saison terre-à-terre où il a promis que le chien ne mourrait pas.Extraction (2020) N – Nouveau film d’action mettant en vedette Chris Hemsworth. Arrivée sur Netflix le 29 avrilMeurtre à la merci: l’histoire de Cyntoia Brown (2020) N – Documentaire sur le vrai crimeSummertime (Saison 1) N – Séries dramatiques pour adolescents italiens sur le passage à l’âge adulteVenir sur Netflix le 30 avrilBiohackers (Saison 1) N – Série de thrillers allemandsLe jeu des victimes (Saison 1) N – Série thriller mandarin