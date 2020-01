Premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en février 2020

Il est temps de jeter un premier regard sur ce qui arrive à Netflix aux États-Unis. Ceci est la liste préliminaire de tout ce que nous savons qui arrivera sur Netflix en février 2020.

Février est généralement un mois beaucoup plus calme pour les nouvelles versions de Netflix que les autres, ce qui se résume généralement à la période générale de l’année et au fait qu’il a traditionnellement moins de jours du mois.

En ce qui concerne ce que vous pouvez attendre de Netflix, à l’approche de la Saint-Valentin, vous pourrez voir quelques nouveaux films romantiques que le service met en vedette par des goûts de To All the Boys: P.S. Je t’aime encore. Vous pouvez voir une liste étendue des originaux de Netflix à venir en février 2020 ici.

Remarque: nous nous attendons à une liste plus longue de ce que nous pouvons nous attendre à publier en février 2020 dans les deux dernières semaines de janvier 2020 (liste complète pour janvier). Nous garderons ce post à jour tout au long des mois de janvier et février, reflétant tout nouveau titre annoncé pour les deux mois.

À venir sur Netflix le 1er février

Un cauchemar sur Elm Street (2010) – Le remake du film d’horreur des années 80 revient sur Netflix.Chroniquement métropolitain (2016) – Film dramatique sur un écrivain frappant le bloc d’un écrivain et rentrant chez lui pour affronter sa famille.Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (Saison 5) – De nouvelles aventures dans la série de bandes dessinées pour enfants.Justice (2017) – Western avec Jamie-Lynn Sigler, Stephen Lang et Jackson Rathbone.Sex and the City 2 (2010) – La suite du film original Sex and the City réalisé par Michael Patrick King.Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 3 févrierÉquipe Kaylie (Partie 3) N – 5 autres épisodes de la série pour enfants sur le célèbre adolescent jeté dans une vie normale. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 4 févrierTom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) N– Spécial stand-up de l’animateur de radio et comédien. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 5 févrierLe pharmacien (série Docu limitée) N – Une mère se penche sur la mort de son fils pendant la crise des opioïdes. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 6 févrierCagaster d’une cage à insectes (Saison 1) N – Anime sur un virus transformant les gens en insectes meurtriers envahissants. Ce qui arrivera sur Netflix le 7 févrierDragons: Rescue Riders (Saison 2) N – Plus d’aventures préscolaires avec les dragons Dreamworks.My Holo Love (Saison 1) N – Série romance de science-fiction coréenneLocke & Key (Saison 1) N – Série de bandes dessinées sombres qui voit trois frères et sœurs emménager dans une maison qui leur accorde des pouvoirs.À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) N – Suivi de l’énorme comédie romantique basée sur la série de livres.Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 13 févrierDragon Quest: votre histoire (2020) N – Nouveau film d’anime basé sur la franchise de jeux vidéo.Love Is Blind (Saison 1) N – Nouvelle série de téléréalité de Netflix.Narcos: Mexique (Saison 2) N – Deuxième saison de la série dérivée Narcos après les cartels de la drogue au sud de la frontière. Qu’est-ce qui arrivera à Netflix le 14 févrierCable Girls (Saison 5 Partie 1) N – La première moitié de la dernière saison de la série dramatique espagnole.Isi et Ossi (2020) N – Rom-com allemand. Ce qui arrivera sur Netflix le 27 févrierAbonnés (Saison 1) N – Série de science-fiction japonaise similaire à celle de Black Mirror. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 28 février

Tous les endroits brillants (2020) N – Film romantique sur l’histoire de Violet et Theodore joué par Elle Fanning et Justice Smith.Queen Sono (Saison 1) N – Première série de Netflix en provenance d’Afrique sur un agent secret pour lutter contre le crime.