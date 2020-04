Premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en mai 2020

Bienvenue à un aperçu très précoce de tout ce qui devrait arriver sur Netflix en mai 2020. Cette liste sera mise à jour en avril et mai 2020 avec tous les ajouts prévus pour frapper Netflix aux États-Unis.

Netflix Originals continue d’être une partie dominante de la gamme Netflix et May n’est pas différent. Il y a beaucoup de nouveaux originaux Netflix pour lesquels on peut être excité. Nos meilleurs choix sont Space Force, le nouveau spectacle du créateur et vedette principale de The Office de NBC. Nous avons également hâte de voir la série limitée Hollywood sortir le premier du mois. Vous pouvez trouver un aperçu élargi des originaux de Netflix à venir en mai ici.

Comme toujours, non seulement mai 2020 verra de nouvelles versions, mais il y aura également des titres qui sortiront également.

Veuillez noter: ce post est beaucoup plus tôt que d’habitude car Netflix annonce plus de titres à l’avance que d’habitude. Nous aurons une liste complète vers la fin avril 2020, puis des mises à jour régulières tout au long du mois de mai également.

Liste actuellement annoncée de ce qui arrivera à Netflix en mai 2020

À venir sur Netflix le 1er maiToute la journée et toute la nuit (2020) N – Drame mettant en vedette Jeffrey Wright et Ashton Sanders écrit et réalisé par Joe Robert Cole. À propos d’un jeune criminel qui arrive en prison et réfléchit sur sa vie jusqu’à présent.Casi Feliz (Saison 1) N – Série de comédie espagnoleDen of Thieves (2018) – Gerard Butler, 50 Cent et Pablo Schreiber sont les vedettes de ce film d’action sur l’affrontement entre une unité de police d’élite et une équipe de voleurs de banque.Amusez-vous avec Dick et Jane (2005) – Judd Apatow écrit ce film policier de Jim Carrey sorti il ​​y a 15 ans. À propos d’un couple aisé qui se tourne vers le crime après avoir perdu tout son argent.Hollywood (série limitée) N – Ryan Murphy a produit une série limitée épique racontant leur apogée d’Hollywood du point de vue des aspirants réalisateurs et acteurs.Masha et l’ours (saison 4) – Plus d’aventures animées pour enfants avec Masha et l’ours.Medici (Saison 3) N – Le drame d’époque fait italien revient pour sa dernière saison.Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres (2018) N – Documentaire retraçant la vie de Shimon Peres réalisé par Richard Trank mettant en vedette des témoignages de George Clooney, Barack Obama et George W. Bush.La moitié (2020) N – Comédie romantique réalisée par Alice Wu sur un triangle amoureux adolescent inattendu.Thomas et ses amis: le moteur royal – Une autre aventure avec Thomas the Tank Engine et ses amis participant à une célébration royale.

Chiens de l’Arctique (2019) – Titre d’animation mettant en vedette les voix de Jeremy Renner, Heidi Klum et James Franco au sujet d’un renard arctique travaillant dans la salle du courrier.Pendu (2017) – Al Pacino joue dans ce drame policier à propos d’un détective poursuivant un tueur qui modélise ses attaques sur la base du jeu de société.Workin Moms (Saison 4) N – La série de comédies canadiennes se poursuit sur Netflix. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 7 maiScissor Seven (Saison 2) N – Plus de batailles animées dans cette série sur la lutte pour le pouvoir entre plusieurs factions belligérantes.Ce qui arrivera à Netflix le 8 maiDead to Me (Saison 2) N – La deuxième saison tant attendue du drame avec Christina Applegate et Linda Cardellini.]Restaurants on the Edge (Saison 2) N – Davantage de tentatives des experts pour relancer les restaurants défaillants du monde entier.Restaurateurs de Rust Valley (Saison 2) N – Plus de renversement de voitures dans cette série de réalité canadienne qui transforme des tas de déchets en moteurs souhaitables.Insomnie (2017) – Jamie Foxx figure dans ce thriller policier d’action où il a un lien avec un monde criminel sombre qui l’aide à retrouver son fils.

The Eddy (série limitée) N – Série musicale de Jack Throne regardant un propriétaire de club français opérant au cœur de Paris.The Hollow (Saison 2) N – La nouvelle saison animée de séries canadiennes défiant les genres.La mauvaise missy (2020) N – Comédie réalisée par Tyler Spindel sur un homme rencontrant la femme de ses rêves et lui envoie une invitation à sa retraite d’entreprise mais envoie à la mauvaise personne. David Spade présente ce qui arrivera sur Netflix le 11 mai

Bon voyage: aventures psychédéliques (2020) N – Diverses célébrités racontent leurs expériences avec la drogue.Trial by Media (Saison 1) N – Docu-series examinant comment les paysages médiatiques modernes affectent les affaires judiciaires. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 15 maiChichipatos (Saison 1) N – Série de comédie espagnoleShe-Ra et la princesse du pouvoir (saison 5) N – La dernière saison de la série animée Dreamworks sur She-Ra.What’s Coming to Netflix le 23 maiÉpeler le rêve (2020) N – Documentaire sur les hauts et les bas de quatre étudiants en compétition au Scripps National Spelling Bee. Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 25 maiGemmes non coupées (2019) – Le superbe drame d’Adam Sandler réalisé par les Safdie Brothers qui a frappé les cinémas l’année dernière. Le film à l’international est surnommé un original, c’est pourquoi il sortira beaucoup plus tôt sur Netflix aux États-Unis.La Corazonada (2020) N – Thriller argentin (également connu sous le nom de The Hunch) Ce qui arrive sur Netflix le 31 mai

Space Force (Saison 1) N – Première saison de la série de faux documents Steve Carrell / Greg Daniels sur un groupe d’élite de personnes travaillant au sein de la Space Force nouvellement formée.