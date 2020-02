Premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en mars 2020

Bienvenue à votre premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix aux États-Unis en mars 2020. Ici, nous mettrons constamment à jour la liste des nouveaux films, séries télévisées, émissions spéciales et documentaires en cours tout au long du mois de mars.

Ce sera un grand mois en ce qui concerne Netflix Originals avec le retour très attendu de la saison 3 d’Ozark en tête de liste de la plupart des gens.

Comme toujours, vous pouvez trouver ici une liste étendue de tous les originaux de Netflix attendus tout au long du mois de mars. Pour les Britanniques parmi vous, nous avons également votre aperçu pour mars et n’oubliez pas que tout le monde en dehors des États-Unis et du Canada recevra également le nouveau lot de titres Studio Ghibli.

Remarque: il s’agit d’un premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix en mars. Nous aurons plus de titres annoncés dans les premières semaines du mois et plus tout au long du mois.

Nouveaux épisodes hebdomadaires en mars 2020Crash Landing on You (Saison 1) – Nouveaux épisodes le dimancheTrouvez-vous (Saison 1) – Nouveaux épisodes le dimancheClasse Itaewon (Saison 1) – Nouveaux épisodes vendredi ce qui arrive sur Netflix le 1er marsAkame ga Kill! (Saison 1) – Série Anime Remarque: cela a été répertorié pour être ajouté plusieurs fois jusqu’à présent en 2020, donc une pincée de sel. Babylon Berlin (Saison 3) N – Situé à la fin des années 1920 à Berlin, le drame politique du crime continue.Cop Out (2010) – Comédie d’action avec Bruce Willis et Tracy Morgan où les rares cartes de baseball de Jimmy sont volées.Frank et Lola (2016) – Matthew Ross écrit et réalise ce drame romantique se déroulant à Las Vegas et Paris.Ghosts of Girlfriends Past (2009) – Drame romantique avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et Emma Stone. À propos d’un coureur de jupons hanté par les fantômes de ses anciennes petites amies.Il n’est pas que ça (2009) – Comédie romantique sur plusieurs arcs d’histoire interconnectés. Comporte Ginnifer Goodwin et Jennifer Aniston.

Kung Fu Panda 2 (2011) – Film d’animation Dreamworks sur le guerrier dragon se réconciliant avec son passé et arrêtant le nouveau méchant paon en ville.Une série d’événements malheureux de Lemony Snicket (2004) – La première adaptation de la série de livres Lemony Snicket avant l’arrivée de Netflix.La vie telle que nous la connaissons (2010) – Romance avec Katherine Heigl et Josh Duhamel à propos de deux adultes célibataires devenus aidants naturels lorsque leurs amis communs meurent dans un accident.Semi-Pro (2008) – Comédie sportive avec Will Ferrell.L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman (Saison 3) – Série National Geographic présentée par Morgan Freeman sur la religion.Saint Valentin (2010) – Une autre comédie romantique pour le premier du mois sur les couples et les célibataires entrelacés à Los Angeles pendant la Saint-Valentin. Présente Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Bradley Cooper et Jessica Alba.Voix (Saison 1) – Drame sud-coréen sur un détective dont la femme est tuée par un meurtrier en série et fait équipe avec un flic recrue pour se venger.Castlevania (Saison 3) N – Série animée pour adultes dans la franchise de jeux vidéo. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 6 marsParadise PD (Partie 2) N – Des épisodes plus scandaleux des créateurs de Brickleberry.Spenser Confidential (2020) N – Film d’action Mark Wahlberg sur un ex-criminel remontant à ses racines dans le monde criminel de Boston.Le protecteur (saison 3) N – Troisième saison du drame surnaturel turc.Ugly Delicious (Saison 2) N – David Chang revient pour des épisodes plus délicieux. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 11 marsDirty Money (Saison 2) N – Série documentaire sur les entreprises / organisations corrompues et louches.The Circle (brésilien portugais) (Saison 1) N – Variante régionale du jeu télévisé de téléréalité. À venir sur Netflix le 13 marsBeastars (Saison 1) N – Série d’anime romance mystère.Kingdom (Saison 2) N – Deuxième saison de la série zombie sud-coréenne.Filles perdues (2020) N – Thriller mystérieux sur la disparition d’une fille de femmes, mais après que la police lui a fait défaut, elle essaie de trouver une réponse par nous-mêmes.

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée) N – Octavia Spencer entre dans le rôle de la figure historique, Madame C.J. Walker.La Lettre du Roi (Saison 1) N – Série pour enfants néerlandaisUltras (2020) N – Film sportif italien. Qu’est-ce qui arrivera sur Netflix le 25 marsL’occupant (2020) N – Film de sport espagnol. À venir sur Netflix le 26 mars7 Graines (Saison 2) N – Retour de la série de science-fiction animeUnorthodox (Mini-série) N – Nouvelle série allemande du créateur de Deutschland 83.Qu’est-ce qui arrive sur Netflix le 27 marsOzark (Saison 3) N – Plus d’épisodes du drame policier mettant en vedette la famille Byrde.

Qu’attendez-vous avec impatience en mars? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.