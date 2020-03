Premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix UK en avril 2020

Bienvenue à votre tout premier (et très tôt) aperçu de ce qui devrait frapper Netflix au Royaume-Uni et en Irlande au cours du mois d’avril 2020.

Si vous souhaitez voir une liste étendue des originaux Netflix qui arrivent sur Netflix dans le monde, vous pouvez le vérifier dans notre aperçu spécial. N’oubliez pas non plus que Netflix UK sera également le destinataire du dernier lot de titres Studio Ghibli.

Comme le mois d’avril semble un peu intimidant compte tenu de la propagation mondiale des coronavirus, nous espérons que Netflix peut vous aider à traverser ces moments difficiles.

Remarque: cette liste ne représente pas la liste complète des titres qui arriveront sur Netflix UK en avril et, comme toujours, les dates de sortie sont susceptibles de changer.

Arrivée sur Netflix UK le 1er avrilCommunauté (saisons 1-5) – Chaque saison (actuelle) de la sitcom NBC avec Donald Glover arrive sur Netflix le 1er avril.El Dragón: Le retour d’un guerrier (2019) N –From Up on Poppy Hill (2011) – Sortie Studio GhibliComment réparer un scandale de drogue (saison 1) N – DocuseriesChâteau en mouvement de Howl (2004) – Sortie Studio GhibliPom Poko (1994) – Sortie Studio GhibliPonyo sur la falaise au bord de la mer (2008) – Sortie Studio GhibliSunderland ‘Til I Die (Saison 2) N – Plus de hauts et de bas pour le club de football de Sunderland à travers leur dernière saison.Le vent se lève (2013) – Sortie Studio GhibliQuand Marnie était là (2014) – Sortie Studio GhibliMurmure du cœur (1995) – Sortie de Studio Ghibli pour Netflix UK le 3 avrilCafé et Kareem (2020) N – Comédie avec Ed Helms.Money Heist / La Casa de Papel (Partie 4) N – La prochaine partie de la série espagnole qui verra le professeur affronter ses circonstances les plus difficiles à ce jour.Documentaire Money Heist (2020) N – Un documentaire spécial sur l’impact mondial de Money Heist de Netflix.Venir à Netflix UK le 7 avrilTerrace House: Tokyo 2019-2020 (Partie 3) N – 12 derniers épisodes de l’excellente série de téléréalité japonaise. Arrivée sur Netflix UK le 9 avrilThe Circle France (Saison 1) N – La première saison du spin-off français de The Circle, arrivée sur Netflix UK le 10 avrilBrews Brother (Saison 1) N – Séries comiquesTigertail (2020) N – Film dramatique réalisé par Alan Yang, à venir sur Netflix UK le 15 avrilThe Innocence Files (Saison 1) N – DocuseriesComing to Netflix UK le 17 avril

Sergio (2020) N – Film sur la vie d’un travailleur des Nations Unies, arrivée sur Netflix UK le 22 avrilCirque des livres (2020) N – Documentaire sur une boutique porno gay.Peaky Blinders (Saison 5) – Le drame de la BBC avec Cillian Murphy est enfin sur Netflix et continue l’histoire de Tommy Shelby.Les Willoughbys (2020) N – Film d’animation à gros budget.

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir envoyer vos parents quand vous étiez enfant pour vivre votre propre aventure? LE WILLOUGHBYS comprend.

Avec des voix de:

💟Will Forte

💟Maya Rudolph

LessAlessia Cara

ErryTerry Crews

ShortMartin Short

💟Jane Krakowski

💟Ricky Gervais

Sur Netflix 4/22 pic.twitter.com/qb7DKVqE0J

– Netflix Film (@NetflixFilm) 12 mars 2020

Arrivée sur Netflix UK le 24 avrilAprès la vie (saison 2) N – Retour de la série comique de Ricky Gervais.Extraction (2020) N – Thriller d’action avec Chris HemsworthComing to Netflix UK le 29 avrilUn amour secret (2020) N – Documentaire sur le couple qui a inspiré A League of Their Own.

Un amour secret (29 avril)

Raconte l’incroyable histoire d’amour s’étalant sur des décennies entre deux femmes, dont l’une a joué dans la ligue professionnelle de baseball féminine, qui a inspiré le film à succès A League Of Their Own. pic.twitter.com/YNDzpc0OQ1

– Voir la suite (@seewhatsnext) 13 mars 2020

Meurtre à la merci: l’histoire de Cyntoia Brown (2020) N – Documentaire mystère de meurtreSummertime (Saison 1) N – Série dramatique pour adolescents italiensVenant à Netflix UK le 30 avrilBiohackers (Saison 1) N – Série de thrillers allemandsLe jeu des victimes (Saison 1) N – Mandarin ThrillerAvril 2020 Netflix UK sort les dates à déterminer

Le seul Netflix Original annoncé pour avril sans date de sortie ferme est actuellement Ghost in the Shell: SAC_2045.

Il y a aussi quelques titres actuellement confirmés qui sortiront en avril mais aucune date pour le moment. Nous pensons que ce seront des ajouts au 1er avril, mais ce n’est pas confirmé. Il s’agit notamment de Ferris Beuller’s Day Off, The Breakfast Club et Sixteen Candles.

À venir en avril:

– Jour de congé de Ferris Bueller

– Le club du petit-déjeuner

– Seize bougies

* s’éloigne, frappe l’air *

– Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 3 mars 2020