Premier aperçu de ce qui arrivera à Netflix UK en février 2020

Les abonnés de Netflix au Royaume-Uni ont tout un tas de nouveaux titres passionnants à attendre en février 2020. Certains originaux très attendus seront publiés en février, dont l’un sera parfait à regarder le jour de la Saint-Valentin. Alors que février arrive, nous continuerons de vous mettre à jour avec la liste croissante de ce qui arrivera à Netflix UK en février 2020.

Certains des nouveaux titres les plus excitants qui arriveront sur Netflix en février sont le premier lot de films de Studio Ghibli qui arrivera sur 1er février. Les 21 films arriveront sur Netflix mais seront publiés par lots de sept au cours des nouveaux mois.

Il y a aussi encore plus d’anime pour les abonnés britanniques, dont tous les films Naruto et My Hero Academia: Two Heroes.

Voici ce qui arrivera à Netflix UK en février 2020:

Ce qui arrive sur Netflix UK le 1er février: Boruto: Naruto le film (2015) Castle in the Sky (1986) For Keeps (1988) Hush (1998) In This Corner of the World (2016) Kiki’s Delivery Service (1989) Love, Chunibyo & Other Delusions the Movie: Take on Me (2018) Love, Chunibyo & Other Delusions !: Rikka Version (2014) Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir: Season 3My Hero Academia: Two Heroes (2018) My Life (1993) Mon voisin Totoro (1988) Naruto Shippuden le film: Prison de sang (2011) Naruto Shippûden le film: Obligations (2008) Naruto Shippûden le film: la volonté de feu (2009) Naruto Shippûden le film (2007) Naruto Shippuden: le film: The Lost Tower (2010) Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel (2005) Naruto the Movie 3: Guardians of the Crescent Moon Kingdom (2006) Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow (2004) Ocean Waves (Les vagues de l’océan) (1993) Only Yesterday (1991) Porco Rosso (1992) Tales From Earthsea (2006) The Night Is Short, Walk On Girl (2017) The Promise (2016) Qu’est-ce qui arrive à Netflix Royaume-Uni le 2 février: Lady Bird (2017) Ce qui arrive sur Netflix Royaume-Uni le 3 février: Team Kaylie: Part 3 NCe qui arrivera à Netflix UK le 4 février: Tom Papa: vous allez bien! (2020) NÀ venir sur Netflix UK le 5 février: The Pharmacist: Limited Series NÀ venir sur Netflix UK le 6 février: Cagaster of a Insect Cage: Season 1 NCe qui arrive sur Netflix UK le 7 février: Dragons: Rescue Riders: Saison 2 NMy Holo Love: Saison 1 NLocke & Key: Saison 1 NCe qui arrive sur Netflix UK le 12 février: À tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours (2020) NCe qui arrive sur Netflix UK le 13 février: Dragon Quest: votre histoire (2020) NLove Is Blind: Saison 1 NNarcos: Mexique: Saison 2 NCe qui arrivera à Netflix UK le 14 février: Cable Girls: Saison 5 Partie 1 NIsi et Ossi (2020) NÀ venir sur Netflix UK le 27 février: Abonnés: Saison 1 NCe qui arrivera à Netflix UK le 28 février: tous les endroits brillants (2020) NQueen Sono: Saison 1 N

