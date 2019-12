Premier aperçu de la nouvelle série Anthology d'Apple TV +

Bande-annonce de Little America: premier aperçu de la nouvelle série d'anthologies d'Apple TV +

Après le début de la deuxième saison de renouvellement de la série, Apple TV + a publié la bande-annonce officielle des nominés aux Oscars Kumail Nanjiani et la série d'anthologie humoristique d'Emily V. Gordon Petite Amérique, nous offrant un aperçu des huit histoires d'immigrants inspirantes. Tous les épisodes de 8 heures de la saison 1 seront désormais disponibles en streaming le 17 janvier, exclusivement sur Apple TV +. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Little America est une série d'anthologie sur le thème de l'immigration basée sur les histoires vraies présentées dans Epic Magazine, décrit comme «un petit portrait collectif des immigrants américains – et donc un portrait de l'Amérique elle-même». Little America «ira au-delà des gros titres» afin de voir la vie drôle, romantique, sincère, inspirante et inattendue des immigrants en Amérique, lorsque leurs histoires sont plus pertinentes que jamais.

Voici les synopsis officiels des huit histoires diverses qui seront présentées lors de la première saison:

Le directeur – «À 12 ans, Kabir doit apprendre à gérer seul un motel de l'Utah lorsque ses parents sont renvoyés en Inde.»

Le Jaguar – «Marisol, une adolescente mexicaine sans papiers, parcourt le monde raréfié du squash de compétition avec l'aide de son entraîneur qui l'inspire à rêver grand – sur et en dehors du terrain.»

Le cowboy – «Iwegbuna, un étudiant diplômé en économie d'un petit village du Nigeria, a du mal à s'adapter à la vie en Oklahoma, mais il gagne en confiance et en connexion avec la maison en devenant une partie d'une culture qu'il admirait le plus quand il était enfant: les cow-boys.»

Le silence – "La retraite silencieuse de méditation de dix jours de Sylviane prend une tournure inattendue lorsqu'elle développe des sentiments pour un homme avec qui elle a tout partagé, sauf les mots."

Le fils – «Lorsque Rafiq s’échappe de son domicile en Syrie après que son père découvre qu’il est gay, il est obligé de s’enfuir jusqu’à ce qu’il trouve son« chez-soi »dans les endroits les plus reculés.»

Le boulanger – BBeatrice, la seule de ses 22 frères et sœurs à être envoyée de l'Ouganda à l'université aux États-Unis, essaie de réaliser sa propre version de l'American Dream en vendant ses biscuits aux pépites de chocolat dans un panier sur sa tête. »

Les gagnants de l'Expo du Grand Prix – «Une mère célibataire singapourienne remporte une croisière tout compris en Alaska, lui permettant ainsi qu'à ses deux enfants de goûter à la bonne vie lors d'un voyage émotionnellement cathartique.

The Rock- "Faraz ne recule devant rien pour construire une maison pour sa famille iranienne, y compris pour tenter d'enlever un rocher massif d'un bien immobilier par ailleurs parfait à Yonkers."

La série est écrite par Lee Eisenberg (SMILF), qui servira de showrunner et producteur exécutif, et le duo mari et femme de Nanjiani et Gordon. Alan Yang (Maître de rien) produira également des produits exécutifs aux côtés de Nanjiani et Universal Television. Joshuah Bearman et Joshua Davis agiront en tant que producteurs exécutifs pour Epic Magazine aux côtés du co-EP Arthur Spector.

