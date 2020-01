Bande-annonce du journal d’une femme présidente: Premier aperçu de la série Disney + de Gina Rodriguez

Disney + a publié la bande-annonce officielle de la prochaine série dramatique sur le passage à l’âge adulte de la productrice exécutive Gina Rodriguez Journal d’une femme présidente qui est créé par Ilana Peña. Le 17 janvier, vous pouvez voir la vidéo dans le lecteur ci-dessous ainsi que les images clés de la galerie!

Écrit et inspiré par l’enfance d’Ilana Peña, Journal d’une femme présidente est une série de 10 épisodes racontée à travers la narration du journal d’une fille cubano-américaine de 12 ans alors qu’elle navigue dans les hauts et les bas du collège et son cheminement pour devenir la future présidente des États-Unis.

La série met en vedette Tess Romero (Angle mort) comme Elena, Charlie Bushnell comme Bobby, Selenis Leyva (Orange est le nouveau noir) en tant que maman d’Elena et Bobby Gabi et Michael Weaver en tant que Sam. Jane la Vierge alina Gina Rodriguez apparaîtra également dans la série en tant qu’Elena adulte et servira de réalisatrice pour le premier épisode.

Robin Shorr (The Carmichael Show) servira de showrunner sur la série, originaire de CBS Television Studios. Rodriguez sera producteur exécutif aux côtés de Shorr, Pena et Emily Gipson (Quelque chose de génial) via sa société de production I Can and I Will.