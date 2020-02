Premier aperçu de Wally’s Wonderland – / Film

Nicolas Cage contre des personnages animatroniques possédés? Enregistre-moi. Wally’s Wonderland stars Cage en tant que concierge dans un parc d’attractions qui finit par avoir à faire face à des animatroniques démoniaques, et une image de premier coup d’oeil du film a trouvé son chemin en ligne. Malheureusement, les personnages animatroniques ne sont pas dans la photo, mais Nic Cage est, et honnêtement, de quoi avez-vous besoin de plus? Voir le premier aperçu du pays des merveilles ci-dessous.

D’accord, en ce qui concerne le premier regard, ce n’est pas si excitant. C’est Nicolas Cage avec une barbe, regardant un panneau. Si cela ne le fait pas pour vous, peut-être que ce synopsis:

“Le film suit le personnage de Cage, The Janitor, dans sa tentative de survivre à une nuit infernale emprisonnée dans un centre de divertissement familial abandonné peuplé d’animatroniques possédées.”

Cette intrigue sonne plus qu’un petit dérivé de Five Nights at Freddy’s, qui est également développé en tant que film. Mais Wally’s Wonderland a un avantage, et cet avantage s’appelle Nicolas Cage. “Pour moi, il y avait toujours un acteur et un seul acteur qui pouvaient faire fonctionner ce film”, réalisateur Kevin Lewis dit précédemment, «et cet acteur est Nick Cage. Je suis ravi de travailler avec lui et j’ai hâte de le voir affronter Wally et sa bande de malfaiteurs psychopathes. Je vois ce film comme Pale Rider vs Killer Klowns from Outer Space. “

En plus de Cage, Wally’s Wonderland met en vedette Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz et Chris Warner. La production est en cours. Landmark Studio Group a rejoint Landafar Entertainment, JD Entertainment, Saturn Films et Screen Media Ventures pour produire le film en association avec Baffin Media Limited avec le soutien de Great Point Media. Le scénario est de G.O. Parsons.

