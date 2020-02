Premier aperçu de WandaVision arrive pendant le Super Bowl

Alors que de nombreux fans se réconcilient toujours avec la perte de la gamme Netflix de Marvel – et en particulier, Daredevil, Jessica Jones et The Punisher – il y a une nouvelle ère de super-héros prêts à descendre sur le petit écran.

Amazon peut avoir The Boys et Warner Bros. continue de trouver beaucoup de succès avec Titans, mais chez Marvel Studios, les Powers That Be se préparent pour un coup de poing un-deux qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Nous parlons bien sûr de WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, qui se dirigent tous les deux vers Disney Plus plus tard cette année.

Ce dernier explorera un monde post-Steve Rogers, celui où Sam Wilson prend le manteau de Captain America, tandis que WandaVision est tout au sujet du duo titulaire et amoureux. Mais la prochaine série d’inspiration rétro ne sera pas entièrement ensoleillée et souriante – loin de là, en fait. Et grâce à cette nouvelle promo Disney Plus, nous avons enfin notre premier aperçu du spectacle. Malheureusement, ce ne sont que quelques brefs plans – mélangés à des aperçus du Falcon susmentionné et du soldat d’hiver et de Loki – mais c’est toujours excitant de voir à nouveau les deux héros préférés des fans à l’écran.

Cliquer pour agrandir

Malheureusement, cependant, nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce à quoi s’attendre de l’intrigue, et cette promo trop brève ne s’éclaircit pas beaucoup. Heureusement, cependant, il a déjà été confirmé que nous verrons les débuts MCU de S.W.O.R.D. dans l’émission de télévision, alors que nous savons également que Wanda prendra enfin le nom de Scarlet Witch. Ajoutez-y un caméo supposé de Doctor Strange et également une introduction potentielle à Doctor Doom, et WandaVision est soudainement devenu une série télévisée à ne pas manquer.

Et maintenant, avec la première séquence et le couvercle enfin ouvert, nous imaginons que nous en verrons beaucoup plus dans les mois à venir. Espérons simplement que Marvel décide de suivre cette promo de la taille d’une bouchée avec un aperçu complet, et bientôt.