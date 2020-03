SXSW: Premier aperçu du court métrage d’horreur SEEK

Avant ses débuts au festival South by Southwest à Austin, au Texas, le premier trailer du court métrage d’horreur CHERCHER du co-scénariste / réalisateur Aaron Morgan et du co-scénariste / producteur Eric Vespe a été dévoilé. Le teaser peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

La description du tracé se lit comme suit:

Deux sœurs ont conduit toute la nuit lorsqu’elles sont tombées sur un parc et une salle de bain délabrés en bordure de route. Des événements horribles s’ensuivent lorsque l’un d’eux tombe sur un message étrange et un résident espiègle qui veut jouer à un jeu terrifiant.

Les étoiles courtes Allisyn Snyder (NBC’s AP Bio), Clare Grant (Poulet Robot, Changeland), Steve Agee (Guardians of the Galaxy 2, et le prochain The Suicide Squad) et Sarah Anne Williams (League of Legends) en tant qu’enfant solitaire. Il présente également des effets pratiques par Arjen Tuiten, deux fois nominé aux Oscars (Maléfique: Maîtresse du mal, Merveille, Le Labyrinthe de Pan, Ghostbusters: Afterlife) basé sur les conceptions de l’atelier WETA.

En plus de Vespe, le court métrage d’horreur est produit par Paul Gandersman et Peter Hall et le produit exécutif par Kaela Morgan.

Rian Johnson (Couteaux sortis) a salué le court métrage comme «bien conçu, de haut en bas. Effrayant, efficace et beau. “

CHERCHER fera ses débuts en SXSW le samedi 14 mars à 21 h.