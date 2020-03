Premier aperçu du Joker dans Space Jam 2 Leaks Online

Le Space Jam original a été un tel succès en 1996 parce qu’il a eu beaucoup de plaisir à plonger la légende du basket-ball Michael Jordan dans le monde des Looney Tunes. Effectivement, le prochain Space Jam 2 suivra en faisant équipe LeBron James avec Bugs Bunny and co. Mais juste pour augmenter la mise, il semble que la suite semi-animée inclura également d’autres personnages emblématiques de la bibliothèque de Warner Bros.

Quelques images divulguées ont circulé en ligne cette semaine, ce qui confirme qu’un groupe de super-vilains emblématiques se réuniront pour une apparition dans SJ2. Ce sont le Wicket Witch of the West, Pennywise the Clown de Bill Skarsgard et même le masque de Jim Carrey (je veux dire, il est plus un héros, mais peu importe). Et n’oublions pas non plus le Joker de DC.

Pennywise, The Joker, The Mask, The Wicked Witch of the West toutes les apparitions…

Il est difficile de dire avec certitude, compte tenu de la qualité des images, mais il est probablement sûr de dire que WB n’a ramené aucun acteur Joker précédent pour ce camée Space Jam 2 et a plutôt employé une nouvelle star pour représenter une sorte d’archétype version du méchant de la bande dessinée. Même si ce n’est pas un visage familier sous le maquillage pâteux, il devrait toujours être hilarant de voir Joker copain avec Pennywise et peut-être partager quelques blagues loufoques avec Carrey’s Mask.

Le WGTC a précédemment rapporté que le studio espérait également ajouter d’autres icônes DC dans le film aux côtés du Joker, mais celles-ci doivent encore être finalisées. Nous avons entendu dire que le nouveau Batman granuleux de Robert Pattinson pourrait même passer.

En tout cas, ça ressemble à Space Jam 2 pourrait s’avérer fournir beaucoup de plaisir de croisement de style film LEGO quand il arrivera dans les cinémas à partir du 16 juillet 2021.