Premier aperçu du masque de Jim Carrey dans Space Jam 2 Leaks en ligne

Tout comme le masque nordique au fond de la mer dans le film de 1994, la franchise The Mask est en sommeil depuis très longtemps. Cependant, presque de nulle part, une tonne de buzz autour d’un nouveau film potentiel, et du personnage en général, a commencé à se construire. Et les choses ne feront que continuer de s’intensifier, semble-t-il.

Comme les fans le savent, Jim Carrey a donné vie au héros au visage vert Stanley Ipkiss dans la comédie susmentionnée, et bien qu’il n’y ait pas encore de mot s’il veut en effet signer pour un autre film Mask, nous allons maintenant obtenir le prochaine meilleure chose. Et c’est parce que l’acteur est prêt à reprendre le rôle – à titre vocal seulement – dans le prochain Space Jam 2.

Oui, comme vous l’avez peut-être vu, plus tôt dans la journée, We Got This Covered vous a annoncé que le personnage apparaîtra dans la suite mettant en vedette LeBron James et maintenant, il semble que notre scoop a été confirmé. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, une photo divulguée de Space Jam 2 a frappé Twitter et elle révèle non seulement le masque, mais aussi le Joker et même Pennywise, dont nous vous avons également dit que vous seriez dans le film.

Donc, la rumeur est que # SpaceJam2🏀 s’étendra à d’autres propriétés WB en plus de Looney Tunes. Le masque? Le Joker? Pennywise? pic.twitter.com/4pMxtMtlZL

– Restes de la culture pop 🅿️🆑 (@PCLeftovers) 8 mars 2020

Basé sur les bandes dessinées assez sombres du même nom, The Mask a été un énorme succès au milieu des années 90, à la fois au box-office et auprès des cinéphiles. En tant que tel, il y a toujours eu une demande assez forte pour que Carrey revienne dans le rôle et maintenant, il semble que les fans obtiendront leur souhait. En quelque sorte.

Encore une fois, d’après ce qu’on nous a dit, l’icône au visage vert sera une création de CGI dont l’acteur canadien ne fournira que la voix. Mais qui sait? Si son apparition dans Space Jam 2 va bien avec le public, cela pourrait juste conduire le studio à pousser un nouveau film de masque complet en développement. Après tout, on nous a dit que cela l’intéressait et Carrey lui-même a même laissé la porte ouverte pour une autre sortie. Les doigts croisés, hein?