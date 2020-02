Premier aperçu du premier restaurant à thème Batman au monde dévoilé

Vous avez lu les bandes dessinées, vous avez vu les films, vous avez joué aux jeux et maintenant vous pouvez manger à Gotham City!

La semaine dernière, l’annonce de la Homme chauve-souris restaurant devrait ouvrir ses portes à Londres ce printemps. Le projet s’appelle Park Row et se décrit comme «la première expérience gastronomique d’inspiration DC entièrement immersive trouvée partout dans le monde». Je suis sûr que oui, mais qu’est-ce que cela signifie exactement?

Situé dans un lieu londonien de 18 000 pieds carrés, Park Row contiendra divers restaurants sur le thème de différents personnages de Batman. Le Pennyworth’s sert une sélection de la meilleure cuisine britannique, le Penguin’s Iceberg Lounge propose un menu international, il y a un bar à sushi inspiré de Harley Quinn et Old Gotham est un «méchant speakeasy» servant des cocktails. Le plus ambitieux sera peut-être le Monarch Theatre, qui offrira une «expérience de menu de dégustation multisensorielle exaltante avec une technologie de cartographie de projection à 360 degrés pour explorer la psychologie de l’héroïsme à travers la nourriture». Cool.

Maintenant, nous avons notre premier aperçu à l’intérieur, qui montre leurs plans pour le salon Iceberg. Voyez par vous-même ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

Cela semble certainement unique. Je dois dire que, quand je pense à Batman et au cauchemar industriel infernal et criminel de Gotham City, mon estomac ne commence pas immédiatement à gronder. En espérant que l’expérience du restaurant soit couplée à une sorte de production théâtrale immersive dans laquelle Batman se bat contre divers méchants pendant que nous mangeons. Pourtant, étant donné que le restaurant semble être construit dans et autour de Crime Alley, le célèbre croisé Caped Crust ne sera peut-être pas content que les convives fassent tinter des verres à vin là où ses parents ont été brutalement abattus. Dans tous les cas, selon le texte promotionnel, “moins vous en savez, plus vous vous amuserez”, donc je vais le laisser là.

Park Row devrait ouvrir ce printemps à Londres et cela semble assez étrange et fou pour mériter le voyage. Je veux dire, quand vais-je pouvoir dîner à Gotham City?