Premier aperçu exclusif du Blu-ray The Wave et de nouvelles photos!

ComingSoon.net a un premier aperçu exclusif de La vague Blu-ray ainsi que de nouvelles photos du film de comédie de science-fiction avec Justin Long (Vivez librement ou mourrez). Vous pouvez précommander le Blu-ray ici et consulter les détails du Blu-ray ci-dessous ainsi que les photos dans la galerie!

CONNEXES: La bande-annonce de la vague: Justin Long est pour la chevauchée de sa vie

La vague Les fonctionnalités spéciales Blu-ray incluent des animations, des commentaires, une bobine de bâillon, une ventilation VFX et des bandes-annonces pour le film.

Frank (Long), un avocat en assurance opportuniste, pense qu’il est dans le temps de sa vie quand il sort en ville pour célébrer une promotion à venir avec son collègue, Jeff. Mais leur nuit prend un tour pour le bizarre lorsque Frank est dosé avec un hallucinogène qui modifie complètement sa perception du monde, l’amenant dans une quête psychédélique à travers des réunions du conseil d’administration, des boîtes de nuit, des fusillades et des dimensions alternatives. En tant que ping-pong Frank entre réalité et fantaisie, il se retrouve en mission pour retrouver une fille disparue, lui-même – et son portefeuille.

Le film, écrit par Carl W. Lucas (Guide pratique du mal) Et réalisé par Gille Klabin (Humour du Collège), présente un casting qui comprend également Donald Faison (Scrubs), Tommy Flanagan (Wu Assassins) et Katia Winter (Sleepy Hollow, Blood & Oil).

CONNEXES: Regard exclusif sur Insight & Sideshow’s Star Wars: Collecting a Galaxy

La vague arrivera sur Blu-ray d’Epic Pictures Group le 11 février.