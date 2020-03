Premier cas de coronavirus confirmé par SMS dans CDMX

Le chef du gouvernement CDMX, Claudia Sheinbaum a signalé que le premier cas de coronavirus Covid-19 a été détecté via le service de messagerie texte conçu par l’Agence numérique pour l’innovation publique.

Sheinbaum a déclaré qu’en 21 jours de service, 1 213 personnes ont pu être détectées et pourraient présenter des symptômes.

«Parmi ceux-ci, 1 213 l’ont choisi, ils présenteraient certains symptômes; parmi ceux-ci, 213 ont dû être validés par un appel téléphonique des médecins de Locatel; et certains d’entre eux qui pourraient être encore plus méfiants ont été informés directement par les médecins du ministère de la Santé “, a déclaré Sheinbaum, signalant que plus de 93 000 SMS avaient été reçus à ce jour.

Le président de la capitale n’a pas donné de détails sur la personne détectée, sauf qu’elle était déjà en route vers l’un des hôpitaux.

Avec ce patient Il y a déjà 31 cas confirmés de Covid-19 à Mexico.

“Ce modèle a été très important et nous rappelons à tous les habitants de la ville que s’ils présentent des symptômes liés à Covid-19, n’allez pas dans les centres de santé, n’allez pas dans les hôpitaux, le plus important n’est pas saturer le système de santé “, a déclaré le président de la capitale lors d’une conférence de presse.

Le système consiste à envoyer un SMS gratuit avec le mot covid19 au numéro 51515. La personne répondra à un questionnaire et si nécessaire les autorités le contacteront. Vous pourrez recevoir des instructions sur votre téléphone portable sur les mesures à prendre si vous avez des symptômes ou des facteurs de risque associés.

.