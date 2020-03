Premier cas de coronavirus trouvé dans le Rhode Island

Le Rhode Island prévoit le premier cas confirmé de coronavirus dans l’état selon le ministère de la Santé.



Le ministère de la Santé a annoncé que le premier cas de coronavirus devrait être confirmé au Rhode Island par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, selon le New York Post.

Alex Wong / .

La patiente, la quarantaine, s’est rendue en Italie à la mi-février où il y a eu une épidémie de virus.

«Nous nous attendions à avoir un premier cas de COVID-19», a déclaré la directrice de la santé, Nicole Alexander-Scott, au WJAR.

“Nous ne voyons pas de transmission communautaire généralisée dans le Rhode Island, et le niveau général de risque pour les Rhode Islanders est encore faible”, a déclaré Alexander-Scott. «Cependant, tout le monde dans le Rhode Island a un rôle à jouer pour nous aider à prévenir la propagation des virus, tout comme la grippe. Il est très important que les gens se lavent les mains régulièrement, se couvrent la toux et les éternuements et restent à la maison s’ils sont malades. »

Le premier décès aux États-Unis a été signalé samedi dans l’État de Washington. “Nous continuerons à travailler vers un jour où personne ne mourra de ce virus”, a promis le gouverneur Jay Inslee, selon l’Associated Press.

Les responsables du CDC affirment que le nombre de cas confirmés a atteint 71. 44 patients viennent du bateau de croisière Diamond Princess au Japon.

D’autres États avec des cas confirmés incluent l’Illinois, le Wisconsin, l’Oregon, le Texas, l’Arizona et le Massachusetts.

