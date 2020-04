Premier concept art pour Thor de Chris Hemsworth: Love & Thunder Revealed

Taika Waititi a fait ses débuts le premier art conceptuel de Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth.

Thor: Love and Thunder, l’un des films les plus attendus de la prochaine liste du MCU, verra Chris Hemsworth revenir à son rôle bien-aimé. Le réalisateur Taika Waititi, qui a époustouflé les fans avec son réalisateur de science-fiction Thor: Ragnarok à partir de 2017, se joint à Hemsworth pour donner vie au héros asgardien. Le réalisateur de Thor profite de sa quarantaine en montrant son concept. art de Thor: l’amour et le tonnerre.

Jeudi soir, le réalisateur participait à une soirée de projection en direct de Ragnarok de Chris Hemsworth. Bien sûr, étant l’individu effronté qu’il est, le réalisateur a également abandonné certains concepts du prochain film de Thor. Heureusement pour nous, un fan a pu saisir le concept art de Thor: Love and Thunder.

CONCEPT «THOR: AMOUR ET TONNERRE» ART. pic.twitter.com/mQF1t4GbKI

– Art of Marvel (@ArtofMarvel) 9 avril 2020

Bien que floue, l’art conceptuel montre un nouvel environnement médiéval, probablement New Asgard. Une autre photo montre une femelle Miek, ainsi qu’une autre créature qui, espérons-le, fera son apparition dans le projet Chris Hemsworth. Alors que les détails sont minces sur le film, Love and Thunder a confirmé que Natalie Portman reviendrait à son personnage de Jane. Dans le film, Portman sera vu endosser le manteau de Thor, ce qui rendra certainement un moment intéressant au cinéma.

Que pensez-vous de cet art conceptuel de Thor: Love and Thunder de Chris Hemsworth? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Ragnarok:

Dans “Thor: Ragnarok” de Marvel Studios, Thor est emprisonné de l’autre côté de l’univers sans son puissant marteau et se retrouve dans une course contre la montre pour retourner à Asgard pour arrêter Ragnarok – la destruction de son monde natal et la fin de Civilisation asgardienne – aux mains d’une toute nouvelle menace toute puissante, l’impitoyable Hela. Mais il doit d’abord survivre à un concours de gloire meurtrière qui le confronte à son ancien allié et camarade Avenger – l’incroyable Hulk!

Réalisé par Taika Waititi, le film met en vedette Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo et Anthony Hopkins.

Thor: Ragnarok est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray et DVD.

Source: Art de Marvel