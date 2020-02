Premier coup d’œil à la «WandaVision» d’Elizabeth Olsen

Le premier aperçu de la prochaine série WandaVision Disney Plus d’Elizabeth Olsen vient de faire ses débuts lors du Super Bowl LIV.

Cette année, le MCU est sur le point de s’agrandir encore avec deux émissions de télévision pour Disney Plus: The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision. Contrairement à d’autres émissions Marvel dans le passé, ces émissions sont produites par Marvel Studios et affecteront directement les événements de la phase 4. Par exemple, Kevin Feige a déclaré que WandaVision serait lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie avec l’ensemble Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen. à apparaître dans les deux.

Récemment, la star de WandaVision, Paul Bettany, a révélé que les fans pourraient bientôt avoir un premier aperçu de la série Disney Plus, même si la série tournait toujours à Atlanta. Cependant, WandaVision a également été repoussé à une date de sortie en 2020. Lors du Super Bowl LIV, le tout premier aperçu de WandaVision a fait ses débuts, dans lequel nous voyons le retour de Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen et de Paul Bettany’s Vision. Vous pouvez regarder le spot du Super Bowl de WandaVision ci-dessous.

L’Univers se développe. The Falcon et The Winter Soldier de Marvel Studios, WandaVision et Loki arriveront bientôt sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/rT2MrsO4MN

– Marvel Studios (@MarvelStudios) 3 février 2020

Que pensez-vous du premier métrage WandaVision? La série Disney Plus MCU vous attend le plus? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

WandaVision se concentre sur Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen après les événements de Avengers: Fin de partie et est censée suivre le personnage après avoir créé un monde idyllique dans lequel la vision de Paul Bettany est toujours vivante. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également confirmé que WandaVision mènera directement dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, ce qui verra Elizabeth Olsen reprendre son rôle de Scarlet Witch. La première moitié de la série devrait s’inspirer de plusieurs sitcoms au fil des décennies, tandis que la seconde moitié serait une superproduction de Marvel.

WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme Agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn comme une voisine curieuse.

WandaVision devrait être présenté en première sur Disney Plus au printemps 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Elizabeth Olsen et la prochaine série Marvel Studios.

Source: Twitter

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.