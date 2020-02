Premier coup d’oeil à «The Void» et «Leprechaun Returns» du réalisateur «Psycho Goreman»!

En plus de Cosmogony, Variety a également signalé précédemment que la société de vente parisienne Charades gère Psycho Goreman, une nouvelle comédie d’horreur produite par Peter Kuplowsky, le programmateur de la section Midnight Madness du festival du film de Toronto.

Bloody a les premières images et une pièce des premières ventes d’art du film qui vient du réalisateur de The Void and Leprechaun Returns Steven Kostanski, ce qui signifie que beaucoup d’effets cool fonctionnent!

Le film se déroule dans une petite banlieue de la ville et suit deux enfants, Mimi, 8 ans, et Luke, 10 ans, qui découvrent le tombeau d’un seigneur de guerre extraterrestre endormi dont le seul but est de détruire l’univers entier. Les enfants trouvent la pierre précieuse magique leur permettant de contrôler la créature et de se lancer dans une aventure folle pleine d’action cosmique et de comédie.

On dit que le film rappelle «Stranger Things», The Goonies et E.T.

En vedette sont Nita-Josee Hanna, Owen Myre, Matthew Ninaber, et Adam Brooks.

Merci à Fabien pour les images suivantes.