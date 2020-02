Premier coup d’oeil au “Baby Yoda” Build-A-Bear

Récemment, Build-A-Bear a annoncé qu’elle lancerait une nouvelle peluche “Baby Yoda” et aujourd’hui, lors d’un événement spécial de prévisualisation de la foire du jouet de New York de toutes les nouvelles marchandises basées sur l’émission à succès Disney +, The Mandalorian, nous devons Obtenez notre premier aperçu de cette peluche.

Il n’y avait pas plus de détails annoncés, à part sa venue ce printemps, mais c’est extrêmement mignon.

Vous pouvez vous inscrire pour plus de détails sur la façon d’acheter “The Child” maintenant à Build-A-Bear

Que pensez-vous du nouveau Baby Yoda Build-A-Bear?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

