Premier coup d’œil: redémarrage des “histoires étonnantes” de Steven Spielberg sur Apple TV + en mars

Créé par Steven Spielberg, les séries “Histoires étonnantes” présenté en première sur NBC en septembre 1985, il présentait des contes d’horreur, de science-fiction et de fantaisie dirigés par des légendes comme Bob Clark, Joe Dante, Martin Scorsese, Tom Holland, Tobe Hooper et Spielberg lui-même. Un redémarrage de la série arrive Apple TV +, et nous avons une photo de date et de premier aperçu (ci-dessus) aujourd’hui.

Le redémarrage, exécutif produit par Spielberg, arrive le 6 mars. La photo ci-dessus provient de l’épisode intitulé “The Rift”, réalisé par Mark Mylod.

Le casting de la nouvelle série comprend Kerry Lynn Bishe, Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexanderet la fin Robert Forster.

Créateurs “Il était une fois” Edward Kitsis et Adam Horowitz servira de producteurs exécutifs et de showrunners pour les nouveaux “Amazing Stories” d’Apple.

La série, de Universal TV et Amblin Television, nous transportera dans des mondes d’émerveillement à travers l’objectif des cinéastes, réalisateurs et écrivains les plus imaginatifs d’aujourd’hui.

“Amazing Stories” est produit par Steven Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Edward Kitsis et Adam Horowitz.