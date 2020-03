Premier coup d’œil: «The Power» s’attaque à notre peur universelle des ténèbres

Bloody Disgusting a pris le vent de la première image de La puissance, un nouveau thriller surnaturel du réalisateur nominé aux BAFTA Corinna Faith c’est dans la veine de La femme en noir et des autres.

Le film, qui se nourrit de notre peur universelle du noir, se déroule à Londres pendant un hiver long et dur en 1974.

«Alors que les mineurs en grève coupent le courant à travers la Grande-Bretagne, les pannes d’électricité prolongées plongent le pays dans l’obscurité. Val (Rose Williams), une jeune infirmière lors de son premier jour de service, est forcée de travailler de nuit dans un hôpital en ruine.

«Lorsque la plupart des patients et du personnel sont évacués vers un autre hôpital de la ville, Val se retrouve dans un bâtiment presque vide, enveloppé par une obscurité sinistre. À l’intérieur de ces murs se cache un secret mortel et une présence terrifiante. Maintenant, Val doit faire face à son propre passé traumatisant et à ses peurs les plus profondes pour affronter la force malveillante déterminée à les détruire tous. »

Actuellement en post-production, Altitude Entertainment gère les ventes mondiales du film. Voici un aperçu de l’illustration du marché qui révèle toutes les lumières…