Premier coup d’œil: Vlogger devient poisson hors de l’eau dans «Suivez-moi»

Un autre film que Voltage Pictures manipule sur le prochain marché de Cannes est Suivez-moi, dans lequel un influenceur et ses amis se rendent à Moscou et se retrouvent au milieu d’un jeu sournois.

Bloody a marqué une poignée d’images de la Will Wernickindépendant dirigé par des stars Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker, Kimberly Quinn, Siya, et Ronen Rubinstein.

Dans le film…

«Une personnalité des médias sociaux voyage avec ses amis à Moscou pour capturer de nouveaux contenus pour son VLOG à succès. Repoussant toujours les limites et s’adressant à un public croissant, ils entrent dans un monde froid de mystère, d’excès et de danger. Lorsque les frontières entre la vie réelle et les médias sociaux sont floues, le groupe doit se battre pour s’échapper et survivre. »

Surveillez les nouvelles du festival ou de la distribution au fur et à mesure.