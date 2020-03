Premier diplôme de jeu vidéo au Mexique

Université AME de Monterrey, Nuevo León, inaugurera cette année la première faculté de jeux vidéo et de médias interactifs au Mexique, appelée XP. “Cette école pionnière”, explique AME, “dans son domaine cherche à être le fer de lance de la formation des professionnels et des développeurs d’expériences interactives numériques dans l’industrie nationale et internationale.”

La course aura trois spécialisations qui seront le design, l’art et la technologie dans lesquelles les étudiants apprendront ce qui suit:

Conception:

Les Designers sont responsables de l’expérience d’un jeu: Maîtrise des mécaniques de jeu, progressions de niveau joueur, niveau de difficulté, combat, etc.

L’art

Les artistes voient le monde comme une toile sur laquelle ils tracent avec leur pinceau de création. Les Artistes définissent: Look and feel, Identité, Conventions d’esthétique et Style des mondes.

La technologie

Chaque jeu dépend de la programmation et de scripts complexes. Les Technologues ou Programmeurs sont spécialistes en: Langage abstrait interne, Langage dans les lois de la physique des jeux, Langage programmatique utilisé dans tous les jeux.

La course est divisée en 9 semestres et l’inscription est ouverte. Les cours devraient commencer le 27 avril mais avec toute la situation du Coronavirus COVID-19, nous ne savons pas s’ils vont le couvrir un peu plus.

