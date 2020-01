Premier film “Walking Dead” avec Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes dans “Wild New Directions”

Nous avons appris en 2018, juste après la sortie du personnage de la série télévisée AMC, que Andrew Lincoln serait de reprendre le rôle de Rick Grimes dans une trilogie planifiée de “Les morts qui marchent” des longs métrages pour le grand écran, avec le premier plateau de tournage pour raconter où Rick a été emmené la dernière fois que nous l’avons vu dans l’émission, explorant un nouveau coin de l’apocalypse zombie.

S’adressant à Entertainment Weekly, Scott Gimple fournit une mise à jour sur ce premier film “Walking Dead” et promet que cela ne ressemblera pas à la série télévisée.

“L’échelle est plus grande et le budget est plus grand, et c’est The Walking Dead, mais accru, à la fois dans les thèmes narratifs, mais aussi dans ce que nous voyons à l’écran”, explique Gimple. «Je dis intensifié, mais je dois aussi dire que c’est aussi très différent. Ce ne sera pas exactement la même chose que nous avons vu à la télévision, juste plus grand. Nous allons dans de nouvelles directions folles. “

Il poursuit: «Nous voulons vraiment livrer [the fans] quelque chose de spécial, quelque chose qui vaut leur voyage au cinéma. Nous essayons d’être très délibérés et de proposer quelque chose de nouveau. “

Gimple a déclaré au site que le script était en cours de raffinement et qu’un réalisateur n’avait pas encore été choisi. Il taquine: “Nous allons remplir cet écran avec un tout nouveau monde.”

Rendez-vous sur EW pour lire le chat complet du site avec Gimple.