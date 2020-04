Premier regard sur Disney + film original “La société secrète des Royals second-nés”

Disney a publié les détails de son tout nouveau film Disney + Original, Secret Society of Second-Born Royals, qui est créé par Disney Channel pour Disney +. Il arrivera exclusivement à Disney + cet été.

«La société secrète des seconds nés royaux» suit Sam, un adolescent rebelle royal second sur le trône du royaume d’Illyrie. Tout comme le désintérêt de Sam pour le mode de vie royal est à son plus haut niveau, elle découvre qu’elle a des capacités surhumaines et est invitée à rejoindre une société secrète d’extraordinaires royaux seconde naissance similaires chargés de protéger le monde. Avec les conseils de leur instructeur de la Société secrète, James, Sam et une nouvelle classe de recrues royales doivent d’abord apprendre à maîtriser leurs nouveaux pouvoirs dans un camp d’entraînement top secret avant de pouvoir sauver le monde.

Le film met en vedette Peyton Elizabeth Lee d’Andi Mack, Skylar Astin, Olivia Deeble, Niles Fitch, Faly Rakotohavana, Isabella Blake Thomas, Elodie Yung, Ashley Liao, Noah Lomax et Greg Bryk. Il a été réalisé par Anna Mastro

Voici quelques photos de ce nouveau film original:

Avez-vous hâte de voir ce nouveau film?

