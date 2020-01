Premier regard sur Disney + “Stargirl” originale

De nouvelles images de la prochaine “Stargirl” Disney + Original, ont été partagées par Entertainment Weekly, la nouvelle star de cinéma Grace VanderWaal, qui a remporté la 11e saison de

L’Amérique a du talent.

“Stargirl” est une histoire de passage à l’âge adulte tendre et décalée basée sur le roman pour jeunes adultes le plus vendu du New York Times, acclamé par la critique, sur un lycéen sans prétention qui se trouve inexplicablement attiré par la nouvelle fille libre d’esprit, dont des façons non conventionnelles changent la façon dont ils se voient… et les uns les autres.

Stargirl, a été réalisé par Julia Hart et avec également Graham Verchere, Giancarlo Esposito, Karan Brar, Darby Stanchfield et Maximiliano Hernández,

Découvrez les images ci-dessous:

Stargirl arrivera à Disney + le 13 mars.

Êtes-vous excité pour Stargirl?

