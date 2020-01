Premier regard sur Kumail Nanjiani et Lia McHugh sur le tournage de ‘The Eternals’

Le premier regard sur Kumail Nanjiani et Lia McHugh de The Eternals a été révélé grâce à des photos de plateau.

Préparé pour être l’un des films les plus vastes de l’univers cinématographique Marvel, The Eternals suivra une race d’êtres cosmiques qui protègent la Terre de divers pouvoirs néfastes. Dans The Eternals, nous verrons Kumail Nanjiani endosser le rôle de Kingo. Kumail Nanjiani est surtout connu pour ses rôles comiques dans The Big Sick et Silicon Valley, mais il passe maintenant au genre de super-héros avec The Eternals.

Lia McHugh, qui jouera Sprite dans le prochain film, rejoindra Kumail Nanjiani dans The Eternals. Le plus jeune membre de The Eternals, Lia McHugh’s Sprite serait éternellement jeune. Lia McHugh a déjà joué dans une poignée de films d’horreur, mais ce sera le premier rôle majeur de l’actrice dans un poteau à gros budget. Lia McHugh et la co-star Kumail Nanjiani ont toutes deux été vues en train de travailler sur The Eternals avec une autre star, Gemma Chan. Vous pouvez consulter le premier aperçu des personnages de Kumail Nanjiani et Lia McHugh dans The Eternals ci-dessous.

Gemma Chan, Kumail Nanjiani et Lia McHugh en photo sur le tournage de Marvel’s Eternals pic.twitter.com/pcqFYZCkVn

– Parlons éternels! (@eternalsupdates) 18 janvier 2020

La scène en question semble être douce-amère, car nous voyons Kumail Nanjiani et Gemma Chan se serrer dans leurs bras. Nous voyons également Kumail Nanjiani repartir avec des sacs, ce qui implique qu’il quitte Gemma Chan et Lia McHugh. Quant à la jeune Lia McHugh, elle semble être nonchalamment assise sur un tronc et jouer avec son smartphone. Les détails sur The Eternals sont minces, mais la production semble approcher de sa moitié, le film étant sur le point de sortir en salles à la fin de l’année.

Êtes-vous impatient de voir Kumail Nanjiani et Lia McHugh dans The Eternals? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Dans les bandes dessinées, les Eternals sont une émanation évolutionnaire fictive de l’humanité qui possède des super-pouvoirs et une durée de vie plus longue que les humains normaux. Créés par les Célestes il y a plus d’un million d’années, les êtres surpuissants étaient le résultat d’expériences génétiques qui ont conduit à la création de deux races divergentes: Les Eternels et Les Déviants.

Souvent défendant la Terre de leurs homologues monstrueux, les Eternels se sont impliqués dans une guerre civile entre eux pour savoir s’ils devaient ou non conquérir les autres races. Une faction était dirigée par Kronos et l’autre par son frère guerrier nommé Uranos, le camp de Kronos remportant finalement le conflit tandis qu’Uranos et ses partisans étaient exilés.

Réalisé par Chloé Zhao à partir d’un scénario écrit par Matthew K. Firpo et Ryan Firpo, The Eternals stars Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee et Barry Keoghan.

The Eternals sortira en salles le 6 novembre 2020.

Source: Twitter

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC