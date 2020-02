Premier regard sur le film de vampire gay islandais «Soif»

LevelK partage avec Variety la première image du film de vampire gay islandais La soif, qui sera présentée en première mondiale au Nordic Film Market du Goteborg Film Festival.

Soif réalisé par Gaukur Úlfarsson et Steinþór Hróar Steinþórsson, se déroule dans une petite ville où le mal rôde et où d’étranges crimes et brutalités se produisent fréquemment.

«Le film suit Hulda, une femme soupçonnée d’être responsable de la mort de son frère et faisant l’objet d’une enquête policière. Après avoir été remise en liberté en raison de preuves insuffisantes, elle n’a nulle part vers qui se tourner.

«S’attardant dans le froid, elle se lie d’amitié avec un vieil homme qui se révèle être un vampire de 1000 ans, célibataire et gay, qui donne vie à son frère, ce qui entraîne de terribles conséquences.»

“La soif est totalement inattendue, et l’une des projections internes les plus divertissantes et animées que LevelK ait jamais eues!”, A déclaré le PDG et directeur général de LevelK, Tine Klint.

Le film est titré par Hjörtur Sævar Steinason et camées d’acteurs islandais bien connus, dont Ingvar E. Sigurdsson (Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald), Halldóra Geirharðsdóttir et Ólafía Hrönn Jónsdóttir (“Miroir noir”).

Le Nordic Film Market se déroule du 30 janvier au 2 février.