Premier regard sur le nouveau film d’horreur du réalisateur de The Strangers, Bryan Bertino, The Dark & ​​The Wicked [Images]

Bryan Bertino(The Strangers, The Monster) nouveau film d’horreur Les ténèbres et les méchants est présenté en avant-première mondiale au Festival du film de Tribeca le mois prochain, et nous avons votre premier aperçu aujourd’hui.

Le film a été écrit et réalisé par Bertino. Découvrez quelques images ci-dessous.

«Dans une ferme isolée dans une ville rurale indéfinissable, un homme meurt lentement. Sa famille se rassemble pour pleurer, et bientôt une obscurité grandit, marquée par des cauchemars éveillés et un sentiment croissant que quelque chose de mal envahit la famille. »

Les stars du cinéma Marin Ireland, Michael Abbott Jr., et Xander Berkeley.

Les producteurs incluent Bryan Bertino, Adrienne Biddle, Sonny Mallhi et Kevin Matusow.