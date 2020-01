Premier regard sur le nouveau film True Crime de Netflix

Bande-annonce de Lost Girls: premier aperçu du nouveau vrai film policier de Netflix

Netflix a publié la bande-annonce officielle de leur prochaine adaptation cinématographique de Filles perdues, avec l’actrice nominée aux Oscars Amy Ryan (Gone Baby Gone) comme Mari Gilbert, qui fera tout son possible pour retrouver sa fille disparue. Basé sur le roman policier le plus vendu du même auteur, Robert Kolker, le film sera présenté en première mondiale le 28 janvier au Sundance Film Festival 2020 et sera disponible en streaming le 13 mars. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous !

Dans Filles perdues, Lorsque Shannan Gilbert, 24 ans, disparaît mystérieusement une nuit, sa mère Mari se lance dans un sombre voyage qui se retrouve face à face avec de dures vérités sur sa fille, elle-même et les préjugés de la police. Déterminée à retrouver sa fille à tout prix, Mari Gilbert revient sur les dernières étapes connues de Shannan, conduisant sa propre enquête dans une communauté fermée insulaire près des rives extérieures désolées de Long Island. Ses découvertes obligent les forces de l’ordre et les médias à découvrir plus d’une douzaine de meurtres non résolus de travailleuses du sexe, les jeunes vies que Mari ne laissera pas le monde oublier.

Il met en vedette Amy Ryan (Beau garçon), Thomasin McKenzie (Ne laisse aucune trace), Gabriel Byrne (Héréditaire), Oona Lawrence (Le séduit), Lola Kirke (Mozart dans la jungle), Miriam Shor (Les Américains), Reed Birney (La liste noire), Kevin Corrigan (Résultats) et Dean Winters (Battle Creek).

Basé sur le livre de fiction le plus vendu de Robert Kolker intitulé Lost Girls: un mystère américain non résolu qui a été inspiré par de vrais événements, le véritable drame du crime est réalisé par la réalisatrice de documentaires à deux reprises nominée aux Oscars, Liz Garbus (Le quatrième domaine; Qu’est-il arrivé, Mlle Simone?) dans son premier long métrage narratif tiré d’un scénario écrit par Michael Werwie. Le film est produit par Anne Carey et Kevin McCormick d’Archer Gray.