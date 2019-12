Premier regard sur le Vampironica de janvier: New Blood # 2

Avant la clôture de la commande finale la veille de Noël, Archie Comics a publié un premier aperçu, un aperçu illimité de Vampironica: New Blood # 2, par Frank Tieri, Michael Moreci, Audrey Mok, Lee Loughridge, et Jack Morelli. La mini-série est la deuxième tentative d'Archie de sortir une série Vampironica à l'heure dans la ligne d'horreur assiégée de la société, dont l'acclamation critique n'a d'égal que sa propension aux retards. Jusqu'à présent, tout va bien, alors assurez-vous de faire savoir à votre revendeur que vous souhaitez une copie d'ici le lundi 23 décembre afin que nous n'endommagions pas le tout. Vampironica: New Blood # 2 arrive en magasin le 15 janvier.

Découvrez l'aperçu ci-dessous.

VAMPIRONICA: NOUVEAU SANG # 2 (sur 5)

NOUVELLE SÉRIE! Veronica approfondit l'histoire des vampires de sa famille, découvrant une révélation choquante. Pendant ce temps, Archie et Betty ont une rencontre dangereuse avec les Fangs – une dont ils échappent à peine! Scénario: Frank Tieri, Michael Moreci

Art: Audrey Mok, Lee Loughridge, Jack Morelli

Couverture: Audrey Mok

Housses de variantes: Megan Hutchison, Greg Smallwood

Date de vente: 1/15

Bande dessinée en couleur de 32 pages

3,99 $ US

