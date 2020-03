Premier regard sur les nouveaux K-Dramas sur Netflix: avril 2020

2020 a été une année folle jusqu’à présent, mais pour K-Dramas sur Netflix, elle a été tout simplement excellente. Cette tendance se poursuivra certainement en avril, jetons un premier coup d’œil aux nouveaux k-dramas qui arriveront sur Netflix en avril 2020.

N = Netflix Original

Voici tous les nouveaux K-Dramas qui arriveront sur Netflix en avril 2020:

Il est temps de chasser N

Réalisateur: Yoon Sung Hyun

Genre: Thriller, Crime

Jeter: Lee Jo Hoon, Ahn Jae Hong, Choi Woo Shik, Park Jung Min, Park Hae Soo

Date de sortie de Netflix: 10 avril 2020

Le prochain film original sud-coréen à arriver sur Netflix, Time to Hunt était censé avoir une sortie en salles, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a plutôt été repris pour une sortie mondiale par Netflix. Le mois d’avril n’a été que renforcé avec ce fantastique nouveau thriller.

Dans l’espoir d’échapper à une ville dystopique et de tenter une nouvelle vie, quatre amis qui n’ont rien à perdre planifient un casse de casino. Mais ce qui semblait être un plan pare-balles se transforme en une poursuite de leur vie lorsqu’ils tombent en proie à un mystérieux chasseur qui veut leur mort.

N périscolaire

Réalisateur: Kim Jin-Min

Genre: Crime, Drame

Jeter: Kim Dong Hee, Jung Da Bin, Park Joo Hyun, Nam Yoon Soo, Choi Min Soo

Date de sortie de Netflix: 29 avril 2020

D’un excellent K-Drama à un autre, Kim Dong Hee, âgé de seulement 20 ans, est déjà en marche en tant qu’acteur. Aux côtés de son compatriote actrice, Jung Da Bin, qui est déjà devenue une actrice chevronnée à part entière. Depuis l’âge de 5 ans, l’actrice coréenne populaire est à la télévision et a récemment joué dans Sky Castle aux côtés de Kim Dong Hee.

«Parascolaire» est centré sur un groupe d’élèves du secondaire qui commencent à commettre des délits pour gagner de l’argent et les dangers imprévisibles auxquels ils sont confrontés en conséquence. Kim Dong Hee incarnera Ji Soo, qui passe d’un étudiant modèle à un criminel après avoir commis un acte impensable. Jung Da Bin en tant qu’intimidateur de l’école Min Hee, qui est pris dans le crime de Ji Soo. Park Joo Hyun incarnera le dangereux partenaire de Ji Soo dans le crime Gyu Ri, tandis que Nam Yoon Soo apparaîtra comme le petit ami de Min Hee et le gars le plus populaire de l’école, Ki Tae.

Nouveaux K-Dramas hebdomadaires sur Netflix avril 2020

Le roi: monarque éternel N

Épisodes: 16

Genre: Comédie, Romance | Réseau: SBS

Jeter: Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chase

Date de sortie de Netflix: 18 avril 2020 | Les épisodes arrivent: Samedi et dimanche

Kim Go Eun a trouvé un talent pour décrocher des rôles avec l’héroïne tombant amoureuse d’un homme déplacé du temps. Après avoir joué dans l’un des K-Dramas les plus populaires de tous les temps, Goblin, ce sera le retour de Kim Go Eun à la télévision après quatre ans passés dans des films.

Situé dans deux univers de parrel, le premier ressemble beaucoup à la Corée telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans l’univers opposé, le pays de la Corée est un empire, dirigé par un monarque unique mais aimable. Lorsque les forces du mal commencent à comploter et que la porte entre les deux mondes est ouverte, l’empereur coréen fait appel à un détective du monde opposé pour aider à sauver leurs mondes.

Détective exemplaire N

Épisodes: 16

Genre: Drame, Thriller | Réseau: jTBC

Jeter: Fils Hyun Joo, Elliya Lee, Oh Jung Se, Jang Seung Jo, Ji Seung Hyun

Date de sortie de Netflix: 21 avril 2020 | Les épisodes arrivent: Les mardis et mercredis

Les fans de la série Chocolate de Netflix Original seront ravis de revoir l’acteur Jang Seung Jo sur le service de streaming. La série sera dirigée par Jo Nam Gook, connu pour son travail sur la série Golden Empire.

C’est une course contre la montre alors que deux groupes opposés se battent, l’un pour découvrir la vérité d’une conspiration, tandis que l’autre veut que la vérité soit cachée pour de bon.

Retour des drames hebdomadaires sur Netflix avril 2020

Hyena N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Comédie, Romance | Réseau: SBS

Jeter: Joo Ji Hoon, Kim Hye Soo, Lee Kyung Young, Kim Ho Jung, Song Young Kyu

Date de sortie de Netflix: 22 février 2020 | Les épisodes arrivent: Samedi et dimanche

Hyena a déjà été extrêmement populaire auprès du public de sa Corée du Sud natale et des abonnés Netflix du monde entier. En particulier, la chimie entre Kim Hye Soo et l’acteur de Kingdom Joo Ji Hoon a été l’un des meilleurs moments forts de la rom-com.

Travaillant avec les plus riches de la société, l’avocat Jung Geum Ja travaille pour le 1%. Il est connu pour avoir repoussé les frontières entre la loi et l’anarchie, la justice et l’injustice et l’éthique et la corruption. Jung Geum Ja court après le succès et l’argent, peu importe le coût. Yoon Hee Jae, un avocat prospère à part entière, possède un esprit extraordinaire mais est enroulé autour de son propre ego. En concurrence pour les clients les plus riches, des étincelles volent lorsque la paire d’avocats s’affrontent.

Salut, maman! N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Comédie, Romance | Réseau: tvN

Jeter: Kim Tae-Hee, Lee Kyu-Hyung, Go Bo-Gyeol, Seo-Woo Jin, Kim Mi-Kyung

Date de sortie de Netflix: 23 février 2020 | Les épisodes arrivent: Dimanches et lundis

Salut, au revoir maman! a atteint le top 50 des cotes d’écoute de la télévision par câble, et de nombreux fans sont tombés amoureux de l’actrice Kim Tae-Hee.

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, qui est un chirurgien thoracique talentueux, a à peine surmonté la mort de sa femme. L’histoire reprend ensuite là où sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans.

Playlist de l’hôpital N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Drame médical, tranche de vie | Réseau: tvN

Jeter: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, Jeon Mi Do

Date de sortie de Netflix: 12 mars 2020 | Les épisodes arrivent: Les vendredis

Dépasser le salut ci-dessus, maman! dans les classements se trouve la fantastique playlist médicale de l’hôpital. Au moment d’écrire ces lignes, la série ne comptait que deux épisodes sur ses 16 semaines et s’est déjà retrouvée numéro 27 dans la liste des dramatiques de télévision par câble les mieux notées en Corée du Sud. Au fil des semaines, nous nous attendons à ce que ce nombre soit encore plus élevé, propulsant, espérons-le, Hospital Playlist dans le top dix.

Depuis ses débuts en 1999, vingt ans plus tard, cinq médecins restent de bons amis et collègues dans le même hôpital. Bien que leur vie quotidienne semble ordinaire, ils sont dans le microcosme de la vie car ils témoignent de la naissance et de la mort de personnes au jour le jour. Tout au long de leurs années d’amitié, l’amour de la musique de chaque médecin a amené le quintette à créer un groupe ensemble.

Rugal N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Crime, science-fiction | Réseau: OCN

Jeter: Choi Jin Hyuk, Park Sung Woong, Jo Dong Hyuk, Jung Hye In, Han Ji Wan

Date de sortie de Netflix: 29 mars 2020 | Les épisodes arrivent: Les mardis et mercredis

Une pour les fans de science-fiction, Rugal sera la série parfaite pour les fans de K-Drama à la recherche de quelque chose de nouveau et d’excitant.

Après que la tentative d’un officier de police de démanteler une organisation criminelle nationale se soit soldée par un désastre complet pour lui et son fiancé, Kang Ki Beom a perdu qu’il était une fois. Ki Beom est contraint à une vie de crime, après avoir été laissé sans sa vue et un fiancé assassiné. On lui donne une chance de se venger de l’organisation criminelle après qu’une entreprise connue sous le nom de Rugal donne à Kang Ki Beom des yeux artificiels et des capacités spéciales uniques.

Quels nouveaux K-Dramas regarderez-vous sur Netflix en avril? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!