Premier regard sur “Love, Victor” de Hulu

Disney a sorti une vidéo «First Look» de la toute nouvelle série, «Love, Victor», qui arrivera à Hulu le 19 juin. Il allait à l’origine être un Disney + Original, mais a été déplacé à Hulu, car il était réputé mûrir pour le service. Similaire à la façon dont High Fidelity a également été déplacé à Hulu.

Cette série se déroule dans le monde du film révolutionnaire «Love, Simon» de 2018, la série suit Victor, un nouvel élève de Creekwood High School, dans son propre voyage de découverte de soi, face à des défis à la maison, s’adaptant à une nouvelle ville, et aux prises avec son orientation sexuelle. Quand tout cela semble trop, il tend la main à Simon pour l’aider à naviguer dans les hauts et les bas du lycée. La dramatique de 10 épisodes explore le monde coloré et complexe de Victor, de sa famille aimante à ses nouveaux amis et ses premiers coups de cœur.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

Êtes-vous impatient de l’amour, Victor?

