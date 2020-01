Premier thème Ozzy avec Elton

Thème de la première Ozzy avec Elton | Instagram

Ozzy Osbourne créé ce vendredi “Homme ordinaire“Sur les plateformes de streaming, un thème qui donne également son nom à son nouvel album.

Dans sa nouvelle chanson, l’ancien membre de Sabbat noir travaillé aux côtés Elton john, qui joue du piano dans la mélodie.

Dans une interview, le musicien a partagé qu’il avait choisi l’interprète de “Rocketman“pour cette chanson parce qu’elle lui rappelait une chanson de lui, bien qu’il n’ait pas précisé laquelle.

Quand j’écrivais «Ordinary Man», je me suis souvenu d’une chanson d’Elton et j’ai dit à Sharon (sa femme): «Je me demande s’il aimerait chanter avec moi. Je l’ai contacté et nous y sommes, il chante et joue du piano dans la chanson “, a révélé Osbourne.

D’un autre côté, le chanteur Elton Jhon s’est engagé à faire un don d’un million de dollars pour soutenir cette cause ainsi qu’aux victimes des incendies de Australie.

Les voraces tu appelles Ils ont calciné une zone deux fois plus grande que la zone américaine du Maryland.

Quant au les victimes, 25 personnes auraient été découragées par l’incendie et 2 000 maisons détruites, les flammes causées par la sécheresse intense et les températures élevées enregistrées en Australie.

Le “Rocketman”, Elton Jhon, il a annoncé lors de son concert de la tournée Farewell Yellow Brick Road à Sydney, Australie qu’il ajoute à cette aide, qu’il fera avec un don important.

Il a également appelé l’attention sur les événements destructeurs causés par la incendies foresterie qui a atteint des “proportions bibliques”

La chanteuse Rose, avec d’autres artistes, fait partie de ceux qui se sont également exprimés à cet égard.

Je suis totalement dévasté de voir ce qui se passe en Australie maintenant face aux horribles incendies de forêt », a écrit Pink dans un récent article sur les réseaux sociaux. «Je m’engage à donner 500 000 $ directement aux services d’incendie locaux qui mènent la bataille si durement sur le front. Mon cœur est avec tous nos amis et notre famille à Oz. »

