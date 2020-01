Premier trailer du nouveau jeu de Supercampeones 2020

Des jeux impossibles, des terrains de football éternels où les pensées les plus longues ont surgi. À mon humble point de vue, c’était essentiellement The Superchamps, le manga de Yōichi Takahashi qui, en 1981, a révolutionné la façon de comprendre le football. Et maintenant, grâce à Bandai Namco Nous sommes sur le point de recevoir le premier jeu vidéo de la saga pour PS4, Nintendo Switch et PC. Il s’appelle Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Ce n’est pas la première adaptation de la série qui atteint une console de jeu vidéo. Au moins au Japon, il y a eu de nombreux jeux sur Captain Tsubasa, sans oublier le jeu de football RPG Tecmo Cup 1992, qui est venu aux États-Unis et en Europe pour NES, et la version pour appareil mobile 2017, Captain Tsubasa: Dream Team. Cependant, il semble que nous soyons confrontés à une chose très différente dans Rise of New Champions.

Le jeu développé par Tamsoft avec des graphismes de style anime, mettra en vedette les mouvements dramatiques (offensifs et défensifs) qui ont également caractérisé la série télévisée. Il comprendra plusieurs options de jeu, avec un mode multijoueur, un mode histoire et des modes de compétition en ligne et hors ligne.

Voici la bande annonce:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Il sortira dans le courant de 2020. Mais il promet que ce sera un jeu vidéo destiné non seulement aux amateurs de mangas, mais à tous les amateurs de football.

.