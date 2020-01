Première bande-annonce de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Une semaine après avoir été annoncé Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, le premier film d’animation de la franchise, aujourd’hui, ils sortent une bande-annonce et nous pouvons vous dire que ce que nous voyons ne nous a pas déçus. Bien que l’histoire tourne autour du “Ninja Infernal”, les personnages classiques de la saga sont montrés dans le combat mortel, même Goro est dans le combat.

L’animation est la même que celle que nous avons vue dans d’autres films d’animation de DC Comics / Warner Bros, ce qui n’est pas forcément mauvais.

«Basé sur le jeu de combat acclamé créé par Ed Boon et John Tobias, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge présente un tournoi brutal entre les champions d’Outworld et d’Earthrealm, une compétition qui déterminera le sort de la planète Terre et de ses habitants. Lord Raiden, protecteur d’Earthrealm, doit rassembler les meilleurs combattants de son royaume et le défendre contre les forces du mal de Shang Tsung, dans une bataille pour mettre fin à toutes les batailles. Voici Mortal Kombat! »

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge mettra en vedette les voix de Joel McHale (Community) comme Johnny Cage, Jennifer Carpenter (Dexter) comme Sonya Blade, Patrick Seitz sera Scorpion, Jordan Rodrigues comme Lui Kang, Steve Blum sera Sub-Zero, Artt Butler comme Shang Tsung et Darin De Paul joueront Quan Chi.

Le film présentera également des performances de Robin Atkin Downes en tant que Kano, David B. Mitchell dans le rôle de Raiden, Ike Amadi en tant que Jax Briggs, Kevin Michael Richardson sera Goro et Gray Griffin jouera Kitana et Satoshi Hasashi.

Le film sortira en format numérique, DVD et Blu-ray au cours du deuxième trimestre de cette année.

