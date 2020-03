Première bande de zombies filmée pour le coronavirus

Europa Press

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. 8

Madrid Au milieu de la crise internationale due à la pandémie de coronavirus, émerge le premier film lié au sujet, une satire d’horreur de la série b intitulée Corona Zombies. Produit par Full Moon Pictures, il est en post-production et prévoit de sortir sur les plateformes américaines le 10 avril. Avec les activités sportives les plus importantes de la saison annulées; cinémas, bars et théâtres fermés; concerts reportés et personnes confinées à la maison, cette proposition sarcastique servira, au moins, à rendre la réclusion plus agréable. Sur la couverture de la bande, vous pouvez voir des zombies avec des masques et tenant l’un des objets les plus précieux de cette pandémie, du papier toilette.

