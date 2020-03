Première de bande originale exclusive de Swallow – / Film

Avec de la musique de Nathan Halpern, Avaler est un film qui fera tourner quelques têtes. Dans le film, une jeune femme au foyer prend l’habitude d’avaler des objets non comestibles et souvent mortels. Carlo Mirabella-Davis dirige le film, qui met en vedette Haley Bennettet est actuellement en VOD. La bande sonore tombe aujourd’hui, et nous débutons une piste exclusive.

Swallow Soundtrack

“Chaque film vous parle avec sa propre voix unique – vous y répondez émotionnellement et vous trouvez ce qui convient à cette pièce particulière”, a déclaré le compositeur Swallow Nathan Halpern. “Pour Swallow, alors qu’il s’agit d’un film contemporain, il y a une forte esthétique du classicisme hollywoodien et une esthétique presque du milieu du siècle. Le réalisateur Carlo Mirabella-Davis (avec les producteurs Mollye Asher et Mynette Louie) et moi avons discuté très tôt de l’idée que nous essaierions d’invoquer des sentiments Hitchcock / DePalma / Sirk à l’ancienne. »

Halpern a poursuivi: «Mais en même temps, le film couvre un large éventail de tons émotionnels, emmenant le public dans un voyage complexe et tortueux avec une réelle profondeur émotionnelle – ce n’est pas un exercice rétro de pastiche. Carlo a donc aimé l’idée que notre palette sonore couvre plus que l’orchestre, au besoin, et nous l’avons ressenti à partir de là, scène par scène. Alors que nous avançions, j’ai créé des sons étranges et stylisés qui étaient évocateurs de certains éléments visuels dans le film – certains de ces Carlo ont vraiment répondu et il m’a encouragé à les développer davantage et à les poivrer tout au long de la partition. »

Dans Swallow, «Hunter (Haley Bennett) semble tout avoir. Femme au foyer nouvellement enceinte, elle semble satisfaite de passer son temps à s’occuper d’une maison immaculée et à aimer son mari Ken-doll, Richie (Austin Stowell). Cependant, alors que la pression pour répondre à ses beaux-parents contrôlants et aux attentes rigides de son mari augmente, des fissures commencent à apparaître dans sa façade soigneusement créée. Hunter développe une habitude dangereuse et un sombre secret de son passé s’infiltre sous la forme d’un trouble appelé pica – une condition qui lui fait avaler compulsivement des objets non comestibles et souvent mortels. »

Lakeshore Records sort la bande originale aujourd’hui, le 27 mars. La liste des pistes est ci-dessous.

1. Siren Call (1:24)

2. La maison de verre (0:45)

3. Inquiétude (0:55)

4. Avale (2:01)

5. Quelque chose d’inattendu (2:25)

6. Tentation (1:28)

7. Équilibre (0:57)

8. Invasion (2:02)

9. Observation (0:49)

10. Effroi (0:39)

11. Je ne peux pas l’aider (0:33)

12. Précipice (0:54)

13. Caché (0:51)

14. Tempête (1:32)

15. Amour et acceptation (1:52)

16. Panique (1:17)

17. Descente, Pt. 1 (1:17)

18. Descente, Pt. 2 (0:42)

19. Ils nous attendent / nid vide (1:45)

20. Woods (1:39)

21. Tu me manques aussi (0:54)

22. Transition (1:01)

23. The Glass House (Reprise) (0:48)

