Première de la saison 2 de “Roswell New Mexico” – [Spoiler]Photos des funérailles

Chers Terriens, nous sommes pour un retour doux-amer à Roswell, au Nouveau-Mexique.

Lors de la première de la deuxième saison du drame CW le lundi 16 mars (9 / 8c), notre fille Liz (Jeanine Mason) se retrouve tiraillée entre la dévastation du sacrifice récent de Max (Nathan Parsons) et le retour insondable de sa sœur (nouvelle série régulière Amber Midthunder).

Selon le synopsis officiel de l’épisode, “Liz supprime son chagrin pour se concentrer sur le fait de quitter Roswell avec Rosa.” (Excusez-moi, quittez Roswell? Sur Roswell, au Nouveau-Mexique? Bonne chance avec ça.) Vient ensuite une tournure très malheureuse: “Liz fait une découverte alarmante après que Rosa a commencé à ressentir des effets secondaires mystérieux de sa résurrection.”

Pendant ce temps, Isobel (Lily Cowles) “concentre son attention sur le perfectionnement de ses pouvoirs extraterrestres” à la suite de la disparition prématurée de son frère.

Cliquez ici pour voir des photos exclusives de Liz profitant d’un moment émotionnel avec son père et Maria (Heather Hemmens), ainsi qu’un aperçu de la mode funéraire féroce d’Isobel. Nous avons également un aperçu en prime d’Alex (Tyler Blackburn) et de Michael (Michael Vlamis) enfermés dans ce qui semble être une querelle d’amoureux sérieux. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la «voie autodestructrice» que Michael choisit pour faire face à la mort de Max.

Roswell, Nouveau-Mexique, met également en vedette Michael Trevino dans le rôle de Kyle Valenti et Trevor St. John dans le rôle de Jesse Manes. Et comme nous l’avons appris au New York Comic-Con, Jason Behr (l’original de la télévision Max Evans) et Gaius Charles (Friday Night Lights) se reproduiront également au cours de la deuxième saison du drame CW. Charles jouera Bronson, “un fermier local doté d’une solide boussole morale”, tandis que le rôle de Behr reste enveloppé de secret.

La première de la saison, intitulée à juste titre «Stay (I Missed You»), a été écrite par la productrice exécutive Carina Adly MacKenzie et réalisée par Lance Anderson.

