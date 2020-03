Première «Devs»: Pourquoi le code informatique a-t-il fait vomir Sergei?

HISTOIRES CONNEXES

À mi-chemin de son premier épisode, les développeurs d’Alex Garland ont lancé un mystère si intense qu’il a fait littéralement perdre le déjeuner au codeur Sergei.

Accueilli dans le cube super secret et super sécurisé de la division Devs, Sergei a été invité par le fondateur d’Amaya Forest (joué par Nick Offerman) pour simplement réclamer un bureau et lire le code informatique défilant devant lui. Pendant que Sergei faisait cela, son visage est lentement passé de légèrement curieux à surpris… puis carrément alarmé. En fait, malade. Il a ensuite sprinté vers les toilettes des employés pour vomir, tellement il a été touché par ce qu’il a vu.

Si ce code n’est pas théorique et a produit des résultats, «cela change tout», a-t-il affirmé plus tard à sa collègue Katie (interprétée par Alison Pill). “Si c’est vrai, cela a littéralement changé tout.”

Katie, cependant, répliqua calmement: «Non – si c’est vrai, cela ne change absolument rien. D’une certaine manière, c’est le point. “

Dans le deuxième épisode de la première de la série, nous avons vu un produit apparent du code – une projection en arrière de 2000 ans, quoique floue, à pas moins que la crucifixion du Christ. Peu de temps après, Forest a utilisé la même salle de projection pour regarder sa fille chèrement décédée, vue à un jeune âge en train de faire des bulles.

Alors, que fait exactement le code Devs? Et pourquoi la réalisation de cet objectif a-t-elle rendu Sergei physiquement malade? TVLine a demandé à Karl Glusman, qui incarne le petit ami / collègue malheureux de Lily Chan, de sonner.

“C’était, comme, de la folie pure”, a-t-il dit à propos de la direction qui lui a été donnée pour la scène où Sergei traite le code avant lui. «Je suppose que la meilleure analogie serait que c’était comme si le tapis avait été arraché sous vous. Si tout ce que vous croyiez, tout ce que vous compreniez était à sens unique – la réalité ou votre sens du libre arbitre – était simplement renversé, comment cela vous affecterait-il?

“Terreur, terreur pure”, voilà comment il a également résumé la réponse de Sergei. “Tellement que vous allez dans la salle de bain et vomissez.”

Peut-être pour faire la lumière sur ce qui est en jeu ici, Pill au Winter TCA a été invitée à comparer Devs à son autre projet de science-fiction actuel, Star Trek: Picard.

“[Devs] est de la science-fiction qui est à peine une fiction. Je veux dire, c’est tellement basé sur la science », a-t-elle observé. “[Devs] est une exploration de la mécanique quantique, de l’informatique quantique du déterminisme, de vraies questions sur la nature de la réalité dans l’univers. Et ce sont toutes des questions scientifiques très réelles…. Et plus vous le regardez, plus vous en verrez. “

Alors que Devs exploite la vraie science, c’est du vrai code qui s’étend sur les écrans. “Vous n’avez pas à prétendre que vous voyez du code sur un écran, parce que quelqu’un l’a mis là-bas”, a déclaré Glusman. «L’ordinateur quantique est suspendu derrière une vitre à quelques mètres de vous, et il est magnifique. Il vous suffit donc de vous présenter et de vraiment réagir à ce qui se passe réellement. »

Comme le créateur de la série Garland l’a lui-même déclaré: «Dans la production, nous nous donnons beaucoup de mal pour essayer de rendre les choses aussi réalistes que possible. Nous avons contacté des personnes qui écrivent du code informatique quantique et leur avons dit: «Voulez-vous nous écrire du code pour que nous puissions le mettre à l’écran?». De même, le code utilisé pour pirater un téléphone dans l’épisode 2 a été fourni par Google.

“Je ne veux pas que si quelqu’un le regarde et qui le connaît se sent soudainement exclu du récit”, a expliqué Garland.

Quelle est votre théorie sur ce que fait la division Devs? (De nouveaux épisodes de Devs sortent tous les jeudis sur FX sur Hulu.)