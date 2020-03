Première initiative de l’UER pour “honorer” les nominations de cette année

L’UER a annoncé mercredi 18 mars dernier l’annulation du Concours Eurovision de la chanson 2020 en raison de la crise mondiale des coronavirus, ce qui rend impossible de poursuivre les préparatifs nécessaires à un événement d’une telle ampleur tout en garantissant la santé et la sécurité de ses travailleurs. Ce même jour, l’album avec toutes les chansons candidates, qui était en mode pré-vente, a également été retiré du site officiel du concours.

Blas Cantó, candidat espagnol à l’Eurovision 2020

Mais l’UER, l’organe en charge de l’organisation du célèbre festival, a rectifié et a décidé de vendre l’album avec les 41 nominations en hommage les travaux menés depuis plusieurs mois par les délégations de différents pays. La nouvelle a été annoncée par le profil Eurovision de HRT croate sur Instagram, mais l’album n’est pas encore disponible à la vente.

Avant l’annonce de l’annulation du festival, L’album devait être mis en vente le vendredi 17 avril. On ne sait pas si cette date sera maintenueMais ce qui est sûr, c’est que cet album hommage sera divisé en deux CD. Le premier aura 21 chansons et inclura la chanson espagnole “Universo” de Blas Cantó, en position 14; le second récupérera les 20 restants.

Ces chansons, jetées d’ici 2021

Lors de la même réunion au cours de laquelle le Groupe de référence de l’UER a décidé de publier cet album de manière symbolique, il a été décidé que tous ces thèmes préparés pour 2020 ne pourraient pas être candidats l’année prochaine. Cependant, Oui, les artistes qui allaient représenter leur pays à Rotterdam 2020 pourront répéter. Blas Cantó a annoncé son désir de représenter l’Espagne lors de la prochaine édition et a confirmé qu’il travaillait déjà sur sa nouvelle candidature.

L’UER a également pris la décision d’organiser un festival symbolique avec les 41 artistes qui allaient participer à l’Eurovision 2020, pour pouvoir honorer les chansons et le travail de tant de gens pendant des mois, ainsi que pour divertir le continent européen dans l’un des périodes les plus tristes et les plus compliquées de son histoire récente. Il n’a pas encore été confirmé quand ce festival spécial aura lieu ou quelle sera sa dynamique., bien que l’on sache qu’il n’y aura pas de vote.

