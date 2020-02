Première photo de «Black Water: Abyss», casting dévoilé

L’équipe derrière le thriller de survie 2007 Black Water s’est réunie pour en faire une suite, Altitude Film Sales s’occupant du film sur les différents marchés. Maintenant, nous avons la première image avec l’art de vente précédemment partagé qui montre le casting descendant dans les mâchoires de la mort.

Réalisateur et équipe de producteurs Andrew Traucki (Le récif) et Michael Robertson font Black Water: Abyss et en espérant répéter le succès du long métrage original de 2007, qui se déroulait dans les marécages de mangroves d’Australie et s’inspirait d’une véritable attaque de crocodiles.

«Black Water: Abyss suit un couple passionné d’aventure qui convainc ses amis d’explorer un système de grottes éloignées dans les forêts du nord de l’Australie. À l’approche d’une tempête, ils descendent en rappel dans l’embouchure de la grotte, qui commence à inonder, et se retrouvent menacés par une meute de prédateurs au sommet – des crocodiles dangereux et affamés. Alors que le danger monte, des secrets gardés depuis longtemps émergent et les amis se tournent les uns contre les autres dans une lutte effrénée pour la survie. »

Les stars du cinéma Jessica McNamee, Luke Mitchell, Amali Golden, Anthony J. Sharpe, et Benjamin Hoetjes.

Mike Runagall d’Altitude a déclaré que la suite conservera la sensation de l’original, qui a largement évité CGI et a été abattu avec des crocodiles vivants. “Black Water: Abyss emploie la même approche ingénieuse sur une toile beaucoup plus grande pour livrer un thriller hautement conceptuel hautement commercial d’une équipe avec une expérience éprouvée dans ce domaine”, a-t-il déclaré.

Le producteur Robertson a ajouté: «Comme tous les films de ce genre, Black Water: Abyss est conçu pour terrifier et effrayer, provoquer la peur et l’alarme, pour invoquer nos pires peurs cachées – dans ce cas, une peur fortement imprimée dans nos gènes, la peur de être dévoré vivant par un prédateur vicieux et irraisonné. »