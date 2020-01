Première séquence de Big Lebowski Spin-Off – / Film

John Turturro a longtemps rêvé de faire un spin-off de The Big Lebowski axé sur son personnage, Jesus Quintana. Alors que les frères Coen n’avaient aucune intention de faire un film de suivi, ils ont autorisé Turturro à utiliser le personnage comme bon lui semblait, et c’est ce qu’il a fait. Le résultat: The Jesus Rolls, un film que Turturro réalise et joue. Le film a encore du chemin à parcourir – Turturro a commencé à le filmer en 2016. Maintenant, il est destiné à arriver le mois prochain. Et il y a maintenant un teaser proposant les premières vraies images du film. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien… euh… voyez par vous-même…

Le teaser de Jesus Rolls

Je ne veux pas être injuste envers The Jesus Rolls, car c’est vraiment un teaser et contient peu de vraies images – ce ne sont principalement que des noms d’acteurs en néons. Mais oui, ça a l’air… pas génial. Regardez, The Big Lebowski est très amusant, et j’ai apprécié le rôle de soutien de Turturro en tant que Jesus Quintana. Mais ce personnage a-t-il besoin de son propre spin-off? Surtout quand vous vous souvenez que dans The Big Lebowski, il est censé être un pédophile? Peut-être qu’ils vont complètement ignorer cela ici (j’espère bien que oui).

Dans The Jesus Rolls, «Des heures après sa sortie de prison, Jesus Quintana (John Turturro) se joint à ses camarades Petey (Bobby Cannavale) et Marie (Audrey Tautou), et se lance dans une balade à roue libre de petits délits et de romance. le film est censé être un remake du film français Going Places de 1974, dans lequel “deux voyous fantaisistes et sans but harcèlent et agressent les femmes, volent, assassinent et alternativement charment, combattent ou sprintent pour sortir des ennuis.”

The Jesus Rolls stars John Turturro, Bobby Cannavale, Susan Sarandon, Jon Hamm, Audrey Tautou, Pete Davidson, et Christopher Walkenet c’est un casting assez impressionnant. Pourtant, je me sens mal à l’aise à propos de tout cela. Cela n’aide pas que le film soit apparemment assis depuis quatre ans. Mais peut-être que tout finira bien. Ouverture de Jesus Rolls 28 février 2020. Découvrez deux affiches ci-dessous, qui ne sont pas particulièrement belles.

