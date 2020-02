Première séquence de gameplay de Spawn dans ‘Mortal Kombat 11’ à venir en mars

Il semble que ce soit une éternité depuis l’annonce de Spawn pour Mortal Kombat 11. Mais maintenant, après que le Joker a finalement rejoint la liste en janvier, il ne reste plus que l’enfer préféré de tout le monde. Et nous verrons enfin à quoi il ressemble le mois prochain.

En conjonction avec l’annonce du Final Kombat de cette année le 8 mars (un tournoi qui mettra en vedette seize des meilleurs joueurs du monde Mortal Kombat 11), le Twitter officiel de MK11 a également annoncé que l’acteur vocal de Shang Tsung, Cary-Hiroyuki Tagawa, serait à l’événement, avec le créateur de Spawn Todd McFarlane et le comédien de Spawn, Keith David.

Plus intéressant encore, le tweet fait allusion à «plus». Avec Mortal Kombat X ayant reçu des personnages supplémentaires après son premier DLC Kombat Pack, cela signifie-t-il que nous pourrions voir la même chose pour MK11? On verra peut-être enfin Mortal Kombat Kollection en ligne obtenir une annonce?

