Première «Stargirl» sur The CW, DC Universe retardée d’une semaine

Stargirl de DC débarquera sur vos écrans une semaine plus tard, alors que le paysage télévisuel continue d’évoluer à la suite des arrêts de production liés à la pandémie de coronavirus.

TVLine a appris que la nouvelle série de super-héros en direct de DC Universe sera désormais diffusée le lundi 18 mai et fera ainsi ses débuts télévisés le lendemain sur The CW le mardi 19 mai à 8 / 7c – une fois que le flash sera épuisé son inventaire actuel des épisodes de la saison 6. (Le Flash reviendra pour terminer sa saison lorsque la production reprendra plus tard cette année.)

Stargirl ouvrira donc immédiatement la CW mardi soir, menant au reste de Legends of Tomorrow Saison 5. (La série de première année devait initialement être diffusée après The Flash pendant quelques semaines avant de revendiquer la première place.)

Selon la description officielle de la série, DC’s Stargirl “suit la lycéenne Courtney Whitmore alors qu’elle déménage à Blue Valley, au Nebraska … et inspire un groupe improbable de jeunes héros pour arrêter les méchants du passé.”

Brec Bassinger (School of Rock) joue le rôle de Courtney / Stargirl, avec Luke Wilson (éclairé) comme Pat Dugan et Amy Smart (Justifié) comme Barbara Whitmore. Le casting comprend également Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone.

